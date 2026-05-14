«Хто грав у Росії — їх вмовляли приїхати». Семенченко розкрив проблеми збірної України перед провалом в еліті ЧС-2007 у Москві

Нещодавно Україна оформила історичне повернення до еліти. Вирішальним став матч, у якому збірна Польщі сенсаційно поступилася Литві в овертаймі (1:2). Таким чином синьо-жовті з 10 очками посіли друге місце у групі та підвищилися в класі.

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Востаннє наша команда зіграла в елітному дивізіоні 19 років тому, коли світова першість проходила у Москві та Митищах. Тоді українці посіли останнє місце у групі з Росією, Фінляндією та Данією, а в боротьбі за виживання не змогла втриматися в еліті, програвши вирішальний матч Австрії з рахунком 4:8.

Варто зазначити, що перед ЧС в РФ посилили ліміт на легіонерів, через що українські хокеїсти ризикували втратити місця у своїх клубах. Частина гравців збірної навіть отримувала російські паспорти, аби не вважатися іноземцями.

Цікаво, що до національної команди тоді відмовилися приїхати одразу четверо ключових хокеїстів — воротар Костянтин Сімчук, нападники Вадим Шахрайчук і Костянтин Касянчук, а також захисник Артем Остроушко.

Пізніше Сімчук розповідав, що причина була не лише у ліміті на легіонерів. Російські клуби не хотіли просто так відпустити українців у збірну й вимагали компенсацію — від 50 до 80 тисяч доларів. У Федерації хокею України не погодилися на ці умови.

У розмові з журналістом NV Семенченко розповів, як ці проблеми вплинули на команду й якою була атмосфера у роздягальні на турнірі.

— У 2007 році збірна востаннє грала в еліті, і ви тоді представляли команду. Пригадайте той чемпіонат світу.

Ми кожного разу їхали на чемпіонат світу, щоб залишитися в еліті, але не залишилися.

Наскільки я пам’ятаю, перед тим чемпіонатом світу, який був у Москві, було дуже багато нюансів. Тому що, розумієте, у всіх хлопців сім'ї, діти. І це професійний спорт, з якого всі живуть — це робота.

І багато хто, як я пам’ятаю, хотів відмовитися, їх там вмовляли. Тому що багато хто грав у Росії. І ми були легіонерами, якщо грали за збірну України. А на наше місце, якщо це місце легіонера, претендував увесь світ: і шведи, і канадці, і чехи.

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І, наскільки я пам’ятаю, були проблеми, вмовляння, незрозуміла ситуація — їдуть, не їдуть, будуть грати чи не будуть. Ось таке.

Це те відчуття, яке залишилося в мене від Москви.

І ще залишилося відчуття, що нас реально розвалили. Я теж такий ляпас там отримав.

— Тобто не було командної атмосфери?

Ні, командна атмосфера була. Усі хлопці розуміли: те, що відбувається за межами льоду — це одне. Але коли ти вже прийняв рішення і виходиш на лід, то всі ці негаразди, непорозуміння, проблеми залишаються поза грою. Ніхто не думає, коли виходить на лід, про щось інше.

Мабуть, так і треба було, щоб ми вилетіли. Бо, розумієш, для того, щоб бути в еліті, усе має відповідати рівню.

Те, що ми трималися дев’ять років в еліті — це диво, я тобі так скажу. Враховуючи те, що не було хокейних шкіл, катків, не було нічого.

Це був більше приїзд хлопців у збірну не те щоб як благодійність, а просто щоб віддати шану своїй країні, Україні.

Раніше ми писали, що екснападник збірної України в захваті від виходу команди в еліту світового хокею.