Українська команда у 2027 році гратиме проти найсильніших збірних світу (Фото: Федерація хокею України)

Збірна України з хокею вийшла в елітний дивізіон чемпіонату світу за підсумками виступу на світовій першості 2026 року в лізі ІА.

Синьо-жовті посіли друге місце в групі, набравши десять очок у п’яти матчах. У заключному турі українці обіграли Японію (3:1), але були змушені з напругою очікувати на результат останнього поєдинку між Польщею та Литвою.

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Оскільки господарі турніру не змогли перемогти литовців в основний час (програли 1:2 в овертаймі), Україна зберегла за собою другу сходинку і вийшла в еліту ЧС.

Гравці, тренерський штаб і персонал збірної слідкували за перебігом матчу Польщі і Литви у підтрибунному приміщені на арені в Сосновці. Після завершення основного часу хокеїсти почали нестримно святкувати, обіймалися, стрибали від радості й довго не могли повірити в історичне досягнення.

Збірна України вперше з 2007 року зіграє серед найсильніших команд світу. Найкращим результатом синьо-жовтих в еліті було дев’яте місце на ЧС-2002.

У першому турі Україна поступилася Польщі (2:3), в другому обіграла Литву (2:1), після чого здолала Францію (3:2), поступилася по булітах Казахстану (4:5) та перемогла Японія (3:1).

Ще одну путівку до еліти здобув Казахстан, який посів перше місце. Франція, Польща та Литва залишилися у дивізіоні ІА. Японія посіла останнє місце і вибула в дивізіон ІВ.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року в елітному дивізіоні відбудеться з 14 по 30 травня в Німеччині — у Дюссельдорфі та Мангеймі.