Долар по 5, перший айфон та трагедія на Донбасі. Що відбувалося у світі, коли збірна України востаннє грала в еліті світового хокею

Світ у 2007 році - Ющенко президент України, вийшла остання книга про Гаррі Поттера, а в Полтаві чоловік підпалює двері (Фото: Колаж NV)

У пʼятницю, 8 травня, збірна України вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею .

Це сталося вперше за 19 років. Востаннє синьо-жовті грали в еліті у 2007 році. Тоді ЧС проходив у Москві та Митищах.

NV пропонує зануритися в минуле й пригадати, що ж відбувалося на нашій планеті майже два десятиліття тому.

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31 грудня 2006 року, за кілька хвилин до курантів, тодішній президент Віктор Ющенко привітав українців з Новим роком, побажавши міцного здоровʼя, щастя, любові та веселих святкувань.

Цікаво, що набір продуктів для новорічного столу у 2007 році коштував трохи більше ніж 200 гривень. Курс долара тоді сягав 5 гривень і 4 копійок, а середня зарплата українців складала 1000−1300 гривень на місяць.

У 2007 році Вєрка Сердючка посіла друге місце на Євробаченні з піснею Lasha Tumbai.

18 квітня Україна разом із Польщею отримала право на проведення чемпіонату Європи-2012.

Стів Джобс презентував перший iPhone, який вийшов у продаж у червні 2007-го. Того ж року компанія Google представила операційну систему Android, яка пізніше стала головним конкурентом Apple.

Для фанів фантастики та магії 2007 рік також став особливим, оскільки вийшла остання книга Джоан Роулінг про хлопця зі шрамом — Гаррі Поттер і Дари смерті.

Не обійшлося і без трагічних подій. 17 листопада на шахті імені Засядька стався вибух метану, який забрав життя понад сотні шахтарів. Ця трагедія стала однією з найбільших в історії нашої вугільної промисловості.

На Шахті стався вибух метану / Фото: Українська Правда

Також у 2007 році загинув політик Євген Кушнарьов — колишній глава Адміністрації президента України та один із лідерів Партії регіонів. Він також був учасником сепаратистського з'їзду в Сєвєродонецьку у 2004 році під час Помаранчевої революції. Кушнарьов зазнав вогнепального поранення під час полювання на Харківщині.

Цікаво, що деякі меми, які зараз підіймають настрій українцям, зародилися саме тоді. У 2007 році у Полтаві Віталій Чепурко здійснив серію підпалів 28 дверей, а згодом сказав фразу: «Мені нравиться, як воно горить, люди суєтяться». Пізніше він отримав прізвисько — полтавський палій.

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На нашому сайті можна глянути, як гравці збірної України «збожеволіли» після повернення в еліту світового хокею.