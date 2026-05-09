«Литовці створили для нас диво»: тренер збірної України з хокею розповів про сльози радості після виходу в еліту ЧС

Синьо-жовті посіли друге місце в дивізіоні ІА, набравши десять очок у п’яти матчах. У заключному турі українці обіграли Японію (3:1), але були змушені очікувати на результат останнього поєдинку між Польщею та Литвою — потрібно було, щоб поляки не виграли в основний час. У підсумку основний час матчу закінчився внічию (1:1), що гарантувало Україні повернення в еліту.

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«Дуже раді, що так трапилось. Так, ми очікували на якесь диво — воно трапилося, і ми знову повертаємося в еліту, — цитує Христича Суспільне. — 20 років тому ми там були: я, Ігор [Карпенко]. Гравці… Дехто плакав, дехто дуже переживав, але у них на очах були сльози радості. Це диво, яке литовці для нас створили, а вони також грали всі п’ять матчів з високою напругою. Дякую їм. Дякую моїй команді за те, що ми зробили це».

Тренер наголосив, що завданням України у 2027 році буде зберегти місце у вищому дивізіоні.

«Це новий етап. Ми туди підемо для того, щоб там затриматись за будь-яку ціну, і для того, щоб це зробити, повинні мати кращих гравців. А гравці, які потраплять до цієї збірної, повинні будуть видавати на-гора все, що вони вміють і знають про хокей. Буде дуже непогано, якщо ми там щось зробимо велике», — сказав Христич.

Збірна України вперше з 2007 року зіграє серед найсильніших команд світу. Найкращим результатом синьо-жовтих в еліті було дев’яте місце на ЧС-2002.

У першому турі ЧС-2026 Україна поступилася Польщі (2:3), в другому обіграла Литву (2:1), після чого здолала Францію (3:2), поступилася по булітах Казахстану (4:5) та перемогла Японія (3:1).