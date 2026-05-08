Україна вперше за 19 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

8 травня, 23:04
Україна набрала шість очок (Фото: Федерація хокею України)

Україна набрала шість очок (Фото: Федерація хокею України)

Чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1A завершився справжньою драмою.

Вирішальним став матч, у якому збірна Польщі сенсаційно зіграла внічию з Литвою в основний час, після чого пропустила в овертаймі та програла (1:2), втративши шанс піднятися до елітного дивізіону.

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Цей результат виявився на руку Україні, яка з 10 очками посіла друге місце в групі та підвищилася в класі.

Українці вперше з 2007 року зіграють серед найсильніших команд світу. Найкращим результатом синьо-жовтих в еліті було 9-те місце на ЧС-2002.

Ще одну путівку до еліти здобув Казахстан, який посів перше місце. Франція, Польща та Литва залишилися у Дивізіоні 1А. Японія посіла останнє місце і вибула в Дивізіон 1 В.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Чемпіонат світу з хокею 2027 року в елітному дивізіоні відбудеться з 14 по 30 травня в Німеччині — у Дюссельдорфі та Мангеймі.

У першому турі Україна поступилася Польщі (2:3), в другому обіграла Литву (2:1), після чого здолала Францію (3:2), поступилася по булітах Казахстану (4:5) та перемогла Японія (3:1).

На ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.

Раніше повідомлялося, що Сокіл обіграв Кременчук та став чемпіоном України з хокею.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Хокей збірна України по хокею чемпіонат світу з хокею

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