Україна вперше за 19 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею
Україна набрала шість очок (Фото: Федерація хокею України)
Чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1A завершився справжньою драмою.
Вирішальним став матч, у якому збірна Польщі сенсаційно зіграла внічию з Литвою в основний час, після чого пропустила в овертаймі та програла (1:2), втративши шанс піднятися до елітного дивізіону.
Цей результат виявився на руку Україні, яка з 10 очками посіла друге місце в групі та підвищилася в класі.
Українці вперше з 2007 року зіграють серед найсильніших команд світу. Найкращим результатом синьо-жовтих в еліті було 9-те місце на ЧС-2002.
Ще одну путівку до еліти здобув Казахстан, який посів перше місце. Франція, Польща та Литва залишилися у Дивізіоні 1А. Японія посіла останнє місце і вибула в Дивізіон 1 В.
Чемпіонат світу з хокею 2027 року в елітному дивізіоні відбудеться з 14 по 30 травня в Німеччині — у Дюссельдорфі та Мангеймі.
У першому турі Україна поступилася Польщі (2:3), в другому обіграла Литву (2:1), після чого здолала Францію (3:2), поступилася по булітах Казахстану (4:5) та перемогла Японія (3:1).
На ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.
Раніше повідомлялося, що Сокіл обіграв Кременчук та став чемпіоном України з хокею.