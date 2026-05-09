Матвійчука поранили на фронті, Завальнюк втік у Росію. Де зараз хокеїсти збірної України, які востаннє грали в елітному ЧС

У пʼятницю, 8 травня, збірна України з хокею вперше за 19 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу .

Вирішальним став матч, у якому збірна Польщі сенсаційно поступилась Литві в овертаймі (1:2), втративши шанс підвищитись у класі.

Цей результат виявився на руку Україні, яка з 10 очками посіла друге місце в групі.

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Синьо-жовті грали в еліті ще у 2007 році, коли ЧС проходив у Москві та Митищах. Тоді українці посіли останнє місце у групі з Росією, Фінляндією та Данією.

Фото: uk.wikipedia.org

А в боротьбі за виживання збірна України не змогла втриматися в дивізіоні, програвши вирішальний матч Австрії з рахунком 4:8.

Фото: uk.wikipedia.org

NV пропонує розглянути, як же склалася доля гравців, які востаннє виходили на лід у формі збірної України в еліті світового хокею.

Воротарі:

Ігор Карпенко: завершив кар'єру у 2013 році та почав тренерську діяльність. Зараз колишній воротар входить у тренерський штаб Дмитра Христича в збірній України в статусі тренера голкіперів. Також працює з дітьми у київській КДЮСШ Вершина.

Олександр Федоров: після завершення виступів на льоду також обрав тренерський шлях. Розпочав у 2014 році в Беркуті, а далі були молодіжні та юнацькі збірні України. У 2018 році Федоров приєднався до тренерського штабу ДЮСШ Крижинка як тренер воротарів. А у 2023 році почав працювати з голкіперами в ХК Київ Кепіталз.

Захисники:

Андрій Срюбко: був головним тренером національної збірної України з 2018 по 2019 рік. Зараз очолює молодіжну збірну нашої країни (U-20).

Юрій Наваренко: завершив кар'єру у 2015 році в Білорусі. Шлях коуча розпочав у 2020 році в РФ, де залишився після повномасштабного вторгнення в Україну. З лютого 2026 року є головним тренером російського клубу ЦСК ВВС.

Юрій Гунько: станом на травень 2026 року входить до тренерського штабу клубу Київ Кепіталз.

Олександр Побєдоносцев: з вересня 2019 року по листопад 2021 року обіймав посаду спортивного директора Української хокейної ліги. З грудня 2021 року був призначений на таку ж посаду в Хокейній Суперлізі України.

В’ячеслав Тимченко: асистент головного тренера в київському Соколі. Цікаво, що за клуб виступає його син Святослав Тимченко.

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Нападники:

В’ячеслав Завальнюк: у 2024 році увійшов до тренерського штабу російської Чайки з Молодіжної хокейної ліги. Повідомлялось, що має паспорт РФ.

Роман Сальников: з серпня 2025 року є асистентом головного тренера в Київ Кепіталз.

Олександр Матерухін: після завершення кар'єри залишився в Білорусі й очолив Могильов у 2021 році. Не покинув країну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку жовтня 2025 року був звільнений з Могильова через незадовільні результати.

Олег Шафаренко: є тренером чоловічої збірної України та одним із творців історичного виходу в елітний дивізіон чемпіонату світу вперше за 19 років.

Віталій Семенченко: відійшов від хокею. В інтерв'ю NV розповів, що працює в приватній компанії, а його нова діяльність пов’язана з харчуванням.

Олександр Матвійчук: після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Батьківщини. Влітку 2025 року отримав важке поранення на фронті. У січні цього року заявив, що почав писати книгу, де розповість свою історію.

Василь Бобровников: у перші дні великої війни Росії проти України долучився до тероборони, а згодом влаштувався водієм карети швидкої допомоги поблизу Києва.

Артем Гніденко: після завершення кар'єри став тренером. На Зимовій Універсіаді-2025 привів студентську збірну України до бронзових медалей. Цікаво, що на турнір команда поїхала без жодного спільного тренування в повному складі.

Раніше ми писали, що відбувалося у світі, коли збірна України востаннє грала в еліті світового хокею.