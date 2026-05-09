«60 хвилин вірили в диво». Нападник збірної України прокоментував історичний вихід в еліту світового хокею

9 травня, 19:25
Данило Трахт (Фото: ФХУ)

Данило Трахт (Фото: ФХУ)

У пʼятницю, 8 травня, збірна України вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

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Це стало можливим завдяки сенсаційній поразці Польщі від Литви в овертаймі (1:2). Таким чином синьо-жовті з 10 очками посіли друге місце у групі та підвищилися в класі.

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Журналіст NV поспілкувався з одним із творців історичного виходу в еліту Данилом Трахтом. Нападник поділився емоціями від досягнення збірної України та подякував ЗСУ за захист Батьківщини.

https://www.youtube.com/embed/pD1yJtco_Yc?si=QQV9EnTT6dIPmmlM

«Усі емоції залишилися на льоду, зараз намагаємося зрозуміти, що ми вийшли до елітного дивізіону.

Матч Польща — Литва був дуже напруженим для нас. Усі 60 хвилин вболівали за литовців і вірили в диво.

Відсвяткували єдиним колективом. Такі події в нашій історії трапляються вкрай рідко.

І, звісно, хочеться подякувати нашим воїнам ЗСУ, які боронять наш тил та країну", — сказав Трахт.

За чотири матчі на чемпіонаті світу IA Данило відзначився чотирма шайбами та чотирма асистами.

Зазначимо, що востаннє синьо-жовті грали в еліті у 2007 році. Тоді ЧС проходив у Москві та Митищах.

Раніше ми писали що відбувалося у світі, коли збірна України востаннє грала в еліті світового хокею.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Хокей збірна України по хокею

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