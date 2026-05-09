«60 хвилин вірили в диво». Нападник збірної України прокоментував історичний вихід в еліту світового хокею

У пʼятницю, 8 травня, збірна України вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

Це стало можливим завдяки сенсаційній поразці Польщі від Литви в овертаймі (1:2). Таким чином синьо-жовті з 10 очками посіли друге місце у групі та підвищилися в класі.

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Журналіст NV поспілкувався з одним із творців історичного виходу в еліту Данилом Трахтом. Нападник поділився емоціями від досягнення збірної України та подякував ЗСУ за захист Батьківщини.

«Усі емоції залишилися на льоду, зараз намагаємося зрозуміти, що ми вийшли до елітного дивізіону.

Матч Польща — Литва був дуже напруженим для нас. Усі 60 хвилин вболівали за литовців і вірили в диво.

Відсвяткували єдиним колективом. Такі події в нашій історії трапляються вкрай рідко.

І, звісно, хочеться подякувати нашим воїнам ЗСУ, які боронять наш тил та країну", — сказав Трахт.

За чотири матчі на чемпіонаті світу IA Данило відзначився чотирма шайбами та чотирма асистами.

Зазначимо, що востаннє синьо-жовті грали в еліті у 2007 році. Тоді ЧС проходив у Москві та Митищах.

Раніше ми писали що відбувалося у світі, коли збірна України востаннє грала в еліті світового хокею.