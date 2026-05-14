«Ніхто не сподівався». Екснападник збірної України в захваті від виходу команди в еліту світового хокею

Вирішальним став матч, у якому збірна Польщі сенсаційно поступилася Литві в овертаймі (1:2), втративши шанс на підвищення у класі.

Востаннє Україна грала в еліті у 2007 році. Тоді чемпіонат світу проходив у Москві та Митищах. Наша команда посіла останнє місце у групі з Росією, Фінляндією та Данією, а в боротьбі за виживання не змогла втриматися в дивізіоні, програвши вирішальний матч Австрії з рахунком 4:8.

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У розмові з журналістом NV учасник ЧС-2007 у складі збірної України Віталій Семенченко зізнався, що не очікував успіху команди в дивізіоні IA, але зазначив, що цього разу вдача була на нашому боці.

— Віталію, збірна вийшла в еліту чемпіонату світу. Стежили за командою? Бо ви раніше казали, що відійшли від хокею і не дуже стежите.

— Цього разу я трохи дивився. Мені просто було цікаво подивитися на хокеїстів, на нове покоління, яких я особливо і не знаю. Дивився матчі з поляками, дивився з японцями. Ці два матчі дивився.

— І як вам нове покоління?

Мені подобається. Чесно вам скажу — подобається.

— А хто з гравців вам найбільше запам’ятався, хто, можливо, справив хороше враження?

Найбільше мені сподобався хлопець, який грає в атаці - Данило Трахт. Він дуже пристойно виглядав, мені сподобався він. Голкіпер дуже сподобався наш — Богдан Дяченко. Ну і хлопці, які старші — Віктор Захаров, Віталій Лялька — теж дуже велику роль зіграли на цьому турнірі, сто відсотків.

— А коли дивилися, було передчуття, що наближаємося до еліти? Чи все ж думали, що черговий раз не пройдемо?

Чесно скажу, що я дуже хотів, щоб ми пройшли. Але, як і в усьому спорті, без везіння нічого може і не вийти. Цього разу вдача була на нашому боці.

Чесно кажучи, Литва обіграла Польщу… Ніхто не сподівався, але це спортивне везіння.

Цього разу в нас усе складалося. І тренерський штаб, і команда була згуртована. Синергія була хороша.

Раніше нападник збірної України прокоментував історичний вихід в еліту світового хокею.