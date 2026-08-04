Здобув 22 перемоги в MMA: боєць UFC помер у віці 34 років від серцевого нападу

Про смерть Насіменто офіційно повідомила UFC.

Медики намагалися реанімувати бійця, однак врятувати його не вдалося — вони констатували смерть спортсмена. Імовірно, причиною став серцевий напад, який він переніс у ніч на понеділок.

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«Наші думки та найглибші співчуття з родиною, друзями, товаришами по команді та близькими Аллана у цей неймовірно важкий час», — зазначили в UFC.

Насіменто виступав у найлегшій ваговій категорії та був бійцем UFC із 2021 року. Його останній поєдинок відбувся у червні — тоді він роздільним рішенням суддів поступився Мітчу Рапосо.

Загалом у змішаних єдиноборствах Насіменто провів 29 боїв, у яких здобув 22 перемоги. У UFC він мав шість поєдинків, чотири з яких завершилися його перемогами.

Аллан Насіменто народився у Сан-Паулу, Бразилія. Він почав тренуватися у 15 років після поради однокласника. Попри те, що його родина спочатку не хотіла, щоб він пов’язував своє життя з професійним реслінгом, після розмови з бійцем вона підтримала його кар'єру.

У дорослому віці Насіменто тренувався у клубі Chute Boxe під керівництвом Дієго Ліми в Бразилії. Також він був тренувальним партнером колишнього чемпіона UFC Чарльза Олівейри, Елвеса Бренера та інших бійців.

У Насіменто залишилися дружина та двоє дітей.

Раніше колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повідомив, коли планує повернутися в октагон після важкої травми та провести свій останній поєдинок.