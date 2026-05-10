У ніч з 9 на 10 травня, український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов проведе свій другий поєдинок у найпрестижнішому бійцівському промоушені.

Українець виступить на турнірі UFC 328 у Ньюарку (США). Суперником Амосова буде іспанець Хоель Альварес.

У грудні 2025 року Амосов успішно дебютував у UFC, уже в першому раунді перемігши американця Ніла Магні. На рахунку 32-річного українця 29 перемог у ММА та одна поразка.

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У послужному списку 33-річного Альвареса 23 перемоги і 3 поразки в змішаних єдиноборствах. Іспанець виступає в UFC із 2019 року і відтоді провів 10 поєдинків, у яких здобув 8 перемог (7 — дострокових) і зазнав 2 поразки.

В Україні поєдинок Альварес — Амосов у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Орієнтовний час початку бою Амосов — Альварес 03:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ярослав Амосов відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.