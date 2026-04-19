Російський боєць вірменського походження Арман Царукян потрапив у скандал перед поєдинком у рамках турніру RAF. У ніч на неділю, 19 квітня, він переміг американця Юрайю Фейбера.

Незадовго до бою його зняли з рейсу авіакомпанії American Airlines під час перельоту з Лос-Анджелеса до Філадельфії.

Про це повідомляє MMA Fighting.

За інформацією джерела, інцидент стався через те, що Царукян і його друзі не сиділи на своїх місцях під час руління літака, попри зауваження.

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«Отже, зі мною була команда, нас було 11 осіб. Ми просто заходили в літак, там було три вільних місця, я спитав у леді, бо моє місце було поруч із моїм другом, а він трохи великий, може, є вільне місце. Тож я спитав у леді: „Можна мені сісти тут?“ Вона не сказала так чи ні. Вона сказала: „Де твоє місце?“ Я сказав: „29A“. У відповідь: „Іди туди“. Тоді я сів на 30A, бо воно було вільне, а потім хтось зателефонував моєму другові. Він взяв слухавку, а мій інший друг відкрив свій столик, і вона підійшла й сказала закрити столик, він погодився. А друг взяв слухавку, і тоді нас чотирьох вигнали з літака, інші семеро полетіли», — сказав Царукян.

Зазначається, що Царукяну вдалося вчасно прилетіти до Філадельфії приватним літаком.

RAF (Real American Freestyle) — це нова професійна ліга вільної боротьби, заснована у 2025 році.

Раніше ми писали, що травмований боєць потужним ударом переміг суперника і став чемпіоном UFC.