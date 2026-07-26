Польський боєць ММА Бартломей Сковира став героєм вірусного відео після турніру DWM 10 у Глівіце.

У поєдинку вагової категорії до 73 кг Сковира зустрівся з бразильцем Пабло Моурою. Бій завершився на 2-й хвилині 28-й секунді другого раунду, коли поляк засипав суперника ударами ліктями, після чого рефері зупинив поєдинок.

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Одразу після перемоги Сковира здивував публіку своєю поведінкою. Він застрибнув на сітку клітки, дістав зі своїх шортів самокрутку і демонстративно закурив її.

Відео цього моменту швидко стало вірусним у соцмережах. Публікація на сторінці Happy Punch у соцмережі X станом на 26 липня набрала понад 5,5 млн переглядів.

MMA fighter just pulled a joint out of his shorts and smoked it after the KO 😭 pic.twitter.com/tI4ZOmNwA1 — Happy Punch (@HappyPunch) July 25, 2026

Раніше повідомлялося, що боєць ММА Медет Жееналієв загинув, намагаючись врятувати дівчинку, яка тонула.

Перед цим бразильського бійця ММА Рожеріо Сілву Сантоса застрелили в місті Лукас-ду-Ріу-Верді.

Ми писали, що Ярослав Амосов показав жахливе ушкодження, яке отримав перед боєм у UFC.

А 39‑річна ексчемпіонка UFC Ронда Роузі тріумфально відновила кар'єру в змішаних єдиноборствах після десятирічної паузи. Під час турніру МVP ММА у Лос-Анджелесі (США) Роузі здобула швидку перемогу над 44-річною Джиною Карано, яка не виступала ще довше — з 2009 року.