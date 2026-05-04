«Я не буду займатися шапкозакиданням». Жан Беленюк пояснив, чому вирішив дебютувати в новому виді спорту

Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк розповів, чому вирішив спробувати себе в MMA .

За словами Беленюка, думки про ММА з’явилися вже давно, адже багато борців після завершення кар'єри у класичній боротьбі переходять у цей напрям, повідомляє Чемпіон.

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«Чесно кажучи, я сам вагався достатньо довго, але знайшлися однодумці.

У мене зараз стало більше часу після боротьби, щоб приділяти його цьому: поставити ударну техніку, боротьбу — саме з точки зору бойових мистецтв. Тобто задушливі та бойові прийоми. Бо я борець, але не володію всім спектром необхідних прийомів, щоб проявляти себе саме з точки зору бойових мистецтв.

Тож я почав тренуватися, почав готуватися. І сталося так, що з’явилася пропозиція від людей-ентузіастів, які попри війну планують розвивати цей спорт в Україні. Тому вирішив спробувати", — заявив Беленюк.

Спортсмен наголосив, що вік не є перешкодою.

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«А ми тільки розпочинаємо. Багато хто закінчує, а ми навпаки. Справа в тому, що зараз з новітніми технологіями, відповідним підходом до харчування та всякими речами на кшталт біохакінгу… Важко порівнювати різних спортсменів. Все залежить від того, в якому стані ти, твій організм, мотивація.

Дехто закінчує і у 20 років, це ж не приклад для наслідування. А деякі і в 50. Ми знаємо такого боксера, як Бернард Хопкінс, до прикладу, який боксував на найвищому рівні до 51 року. І найцікавіше те, що він робив це у середній вазі, де шалена конкуренція, і вік набагато гостріше відчувається", — зазначив Беленюк.

Беленюк також зазначив, що не ставить нереалістичних цілей, оскільки спершу хоче зрозуміти свій потенціал у новому виді спорту.

«Спочатку треба зрозуміти свій потенціал у цьому виді спорту. І будемо дивитися. Тобто я людина, яка адекватно відчуває свій потенціал. Я не буду займатися шапкозакиданнями, мовляв, завтра ми будемо боксувати за пояс чемпіона світу у моїй ваговій категорії на рівні UFC», — зазначив спортсмен.

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Беленюк оголосив про завершення кар'єри в греко-римській боротьбі після Олімпійських ігор 2024 року. Утім, нещодавно спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік.

Жан Беленюк — чемпіон Олімпіади 2020 року, срібний призер Ріо-2016 і бронзовий призер Парижа-2024. Перший в історії України борець, який виграв три медалі на Олімпійських іграх. Багаторазовий чемпіон світу та Європи.

У 2019 році Беленюк був обраний народним депутатом України від партії Слуга народу.

Раніше борець емоційно відреагував на рішення української чемпіонки взяти паспорт РФ.

Повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа зробив зворушливий подарунок мамі Беленюка.