«Він відправляв у нокаут топових бійців». Донченко назвав сильні та слабкі сторони американця, з яким поб'ється в Парижі

У червні цього року Даниїл здолав Теодора Берггрена у Баку й травмував обидві ноги. Це змусило бійця дещо хвилюватися, однак, коли він почав підготовку, то зрозумів, що зможе перемогти Соріано.

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Цікаво, що після тріумфу в Азербайджані українець попросив організувати йому бій у Парижі. Зазначимо, що з шести до 16 років він їздив гостювати до французької сім'ї за програмою Діти Чорнобиля.

У розмові з журналістом NV Донченко розповів, як дізнався, що битиметься у Парижі, та назвав переваги й недоліки свого майбутнього суперника.

— У вас підтверджений бій 5 вересня в Парижі. Ви хотіли туди потрапити — от і потрапили.

Цікаво, що два-три тижні після бою я просто відсипався. Приїхав додому і просто спав. Потім мені телефонує агент і каже: «У тебе бій у Парижі, такий-то суперник», я такий: «Клас, поїхали». Ну, перше, що було, — це здивування, тому що я вже, якщо чесно, не розраховував на бій. Я просив, я готувався, але потім бачу, що вже десь сім тижнів до поєдинку залишилося. Як правило, вони бої за 10 тижнів дають. І я такий: «Ну, вже, походу, не буде». Уже розслабився, плюс у мене ноги відбиті. Думаю: «Ну, може, воно й до кращого, що не буде». Плюс там податки у Франції великі. А потім я прокидаюся, мені кажуть: «Опа, у тебе бій». Я такий: «Ну, класно».

Було трішечки хвилювання, тому що я якось не знав, у якій формі, адже два тижні не тренувався. Думаю, що форму втратив, не знав, як із ногами буде. Плюс суперник такий серйозний: у нього серія з чотирьох перемог, він нокаутовував топів. І я такий: «Блін». А потім — хлоп-хлоп, почав тренуватися, відчуваю, що чудово себе почуваю, що я у формі, що це зручний суперник, якого ми можемо перемогти. Він — небезпечний, із досвідом, але ми кращі. Тому я дуже радий, що буду битися в Парижі.

— А підлаштували підготовку окремо під суперника чи ні?

Ну, так, звичайно. Як і всі професіонали, ми дивимося на свої сильні та слабкі сторони й на сильні та слабкі сторони суперника, підлаштовуємося та готуємося відповідно до них.

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— Які сильні та слабкі сторони можете назвати у майбутнього суперника?

Ну, він достатньо повільний і, можна сказати, такий суперник, який багато працює в стійці. Сильна сторона в тому, що він хороший універсал, у нього є досвід, характер і важкий удар. Ось.

У 2025 році Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter й отримав контракт з UFC.

У своїй кар'єрі українець здобув 14 перемог та зазнав двох поразок.

Раніше Донченко зізнався, куди спрямує гроші за ефектну перемогу в UFC.