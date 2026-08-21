«Роздували конфлікти з нічого». Донченко розкрив закулісся шоу, яке привело його до UFC

TUF — американське спортивне реаліті-шоу від UFC, тріумфатор якого отримує контракт з організацією. Під час зйомок учасники живуть в одному будинку без телефонів, зв’язку та доступу до інтернету.

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Цікаво, що Донченко вважає цей період найкращим у своєму житті, оскільки тоді перебував у повній гармонії із собою, своїм тілом та думками.

В інтерв'ю NV Даниїл також розповів, що йому найбільше не подобалося у будинку та як виникали конфлікти між бійцями.

— Як ви потрапили на The Ultimate Fighter 33?

Я провів один зі своїх боїв і мені просто запропонували участь. До цього я бився у вазі 70 кг, а мені запропонували виступити у 77 кг. Я погодився. Менеджер сказав: «Все, у тебе інтерв'ю». Я пройшов перше, друге, потім приїхав в Америку — і все, став учасником The Ultimate Fighter.

— Як це — жити там кілька тижнів без телефонів, зв’язку та інтернету?

Як я завжди казав, це був найкращий досвід у моєму житті. Я перебував у повній гармонії із собою, своїм тілом і думками, тому що не було жодного потоку інформації, цього інформаційного сміття. Це був один із найкращих періодів у моєму житті, коли я почувався дуже класно. Я був у такому стані, що просто відчував себе непереможним.

— Що вам найбільше не подобалося в цьому середовищі?

Багато людей, і кожен зі своїм характером. Хтось чистий, хтось брудний, тому треба було знаходити спільну мову. Хтось залишав сміття, хтось міг взяти твою їжу. Це такі побутові моменти. Але якщо брати загалом, то це насправді дуже крутий досвід — більше плюсів, ніж мінусів.

— А які умови взагалі були в самому будинку? Наприклад, чим вас годували?

Ми писали список продуктів, які нам потрібні, приїжджали й купували все. Готувати ми повинні були самі. Тобто могли написати, що хочемо, і нам привозили всі необхідні продукти.

— І що ви зазвичай замовляли?

Як завжди: лосось, стейки, яйця, овочі. Загалом усе, що мені було потрібно.

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— Були конфлікти між самими бійцями? Можливо, якісь залишилися за кадром?

Були награні конфлікти, які показали, були й справжні, але їх нам не показали. Звичайно, хлопці конфліктували, особливо вже в останні дні, перед виходом у нормальне життя. Тоді напруга зростала, і конфліктів ставало більше.

— До вас підходили й казали: «Зараз робимо конфлікт»?

Ні, такого не було. Просто два хлопці могли роздути конфлікт буквально з нічого. Зрозуміло, чому вони це робили — тому що їх знімали камери. Тому я вважаю, що це були награні конфлікти. Але ніхто нікому не казав, що саме потрібно робити.

Зазначимо, що 5 вересня Даниїл Донченко проведе бій проти американця Пунахеле Соріано в межах UFC Fight Night, який відбудеться у Франції.

Раніше Донченко назвав сильні та слабкі сторони свого майбутнього суперника.