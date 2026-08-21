«Заробив від 20 до 50 тисяч доларів». Боєць UFC з України розповів про незвичайне прохання до Дани Вайта

Даниїл Донченко сказав, що відчував після перемоги у фіналі 33-го сезону The Ultimate Fighter — шоу, тріумфатор якого отримує контракт з UFC.

У вересні минулого року українець здолав бразильця Родріго Сезінандо та здобув право виступати в найпрестижнішій ММА-організації світу.

За перемогу Даниїл отримав гонорар у розмірі від 20 до 50 тисяч доларів. Водночас боєць був готовий відмовитися від цих грошей заради свого товариша Дмитра, попросивши президента UFC Дану Вайта підписати з ним контракт.

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— Що ви відчули, коли перемогли у фіналі?

Ми до цього готувалися і знали, як усе буде. Навіть сіли з командою, взяли папір і буквально розписали, як має складатися бій. Усе відбулося саме так, як ми й казали. Просто закінчили не в другому раунді, а в першому.

Емоції були просто неймовірні. Ми були дуже щасливі. Ти розумієш, що це відповідальний момент перед підписанням контракту з UFC: ти маєш виграти, тебе повинні підписати. Цей тиск був присутній, а після перемоги ти знову від цього тиску звільняєшся. І почуваєшся просто нереально круто.

— А святкували якось перемогу?

Так. Поїхали, поїли, просто посиділи — і все. А вже наступного дня потрібно було летіти.

— Ви попросили Вайта не платити вам гонорар, а підписати вашого товариша. Це було заплановано?

Так. Діма про це навіть не знав. Я заздалегідь планував це сказати, тому що він дуже багато мені допомагав і зараз допомагає з підготовкою до боїв. Він нереально високого рівня боєць. Тому я хотів хоч якось привернути до нього увагу.

Він тоді вийшов зі мною на зважування. Там навіть була така ситуація, що типу він боєць, а я його тренер, хоча насправді було навпаки. Тому хотіли таким чином привернути до нього увагу.

— Чому, як думаєте, до вас не дослухалися?

Не знаю, не можу сказати. У Дани багато інших справ було.

— А гонорар вам тоді все ж таки заплатили?

Так, заплатили.

— Скільки це було, якщо не секрет?

Не можу прямо таку суму назвати. Скажу просто в рамках: більше 20 і менше 50 тисяч доларів.

Зазначимо, що 5 вересня Даниїл Донченко проведе бій проти американця Пунахеле Соріано в межах UFC Fight Night, який відбудеться у Франції.

Раніше Донченко розкрив закулісся шоу, яке привело його до UFC.