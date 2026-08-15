«50% бонусу пожертвую церкві». Донченко зізнався, куди спрямує гроші за ефектну перемогу в UFC

У червні цього року Даниїл Донченко переміг Теодора Берггрена на турнірі UFC Fight Night 280 у Баку.

Бій завершився технічним нокаутом — спершу український боєць повалив суперника хай-кіком, а потім успішно пішов на добивання.

Цікаво, що одразу після зупинки бою Донченко подумав, чи напрацював на бонус у розмірі 100 тисяч доларів за Виступ вечора, який він у результаті й отримав.

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У розмові з журналістом NV Даниїл заявив, що 50% бонусу пожертвує церкві у своєму рідному місті Коростень Житомирської області. Також Донченко розповів, що у поєдинку з Берггреном травмував обидві ноги.

— Даниїле, якою була ваша перша думка, коли рефері зупинив бій?

Перша думка була про те, чи заслужив я бонус за цей бій.

Адже, як усі знають, я завжди полюю за бонусом, хочу їх отримати. Перша думка була: зробив я достатньо чи ні для бонусу. Друга думка була про те, яка в мене сильна команда, тому що була підказка з кутка: права-права в голову, я відразу це зробив.

Права рука, права нога — у нас це такі заготовки були. «Права-права в голову», — це дуже чудово чути на трансляції. І я це зробив, і воно спрацювало. Тому ось це мої перші емоції після перемоги нокаутом.

— Достатньо зробили для бонусу?

Бонус отримав, так що, думаю, достатньо.

— А куди ви плануєте спрямувати бонус?

Я дуже віруюча людина. Вирахую всі витрати, те, що я повинен віддати менеджерам, тренерам, а 50% бонусу я пожертвую церкві, тому що в нашому місті Коростень буде відкриватися молитовний дім. Тому я ці 50% направлю в церкву.

— Є щось, що ви дуже хотіли зробити після поєдинку? Наприклад об'їстися солодким?

Пива хотів попити, що я і зробив. В принципі, я багато ваги не ганяю, щоб там дуже сильно хотіти їсти, тому у мене немає такого. Просто, коли давно вже не був у такому режимі, то хочеться вже розслабитися якось, і ось пиво допомагає.

Іноді після бою саме перший ковточок холодного допомагає. А насправді просто хотів уже побачити всю сім'ю без цього тиску поєдинку, тому що це відповідальність, і вона відчувається 10 тижнів, відколи оголосили про бій, завжди є. Просто хотілося вже позбутися цього тиску, видихнути і провести час із друзями, з рідними. Ми залишилися ще на три дні в Баку і відпочивали там усі разом, і це було дуже прикольно.

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— Як пройшло відновлення? Не було там ніяких нюансів із тілом?

Я дуже сильно відбив обидві ноги, особливо праву, так що прямо декілька днів ходити не міг, і воно дуже довго заживало. Ось, можна сказати, що воно тільки зараз відновилося, і я зміг повноцінно працювати ногами. Але якщо буде поєдинок і перший удар ногою буде в блок, то все може знову початися.

А так нічого не було, взагалі все чудово, ніяких проблем із тілом не було, тільки ноги. І я відпочив два тижні та приступив знову до тренувань.

Зазначимо, що це був другий бій Даниїл у 2026 році. У лютому Донченко переміг Алекса Мороно одноголосним рішенням суддів у Лас-Вегасі.

5 вересня Донченко проведе поєдинок у Парижі проти американця Пунахеле Соріано.

У 2025 році Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter й отримав контракт з UFC.

У своїй кар'єрі українець здобув 14 перемог та зазнав двох поразок.

Раніше колишнього суперника Кличка Маріуша Ваха побили «цигани» на турнірі ММА в Польщі.