«Ти тут нікому не потрібен». Донченко сказав, за що можуть вигнати з UFC

Український боєць Даниїл Донченко розповів, що змінилося в його житті після підписання контракту з UFC.

Донченко потрапив до найкращої ММА-організації світу після перемоги у 33-му сезоні The Ultimate Fighter — шоу, тріумфатор якого отримує контракт з UFC.

У розмові з журналістом NV Даниїл розповів, які умови отримав порівняно з іншими бійцями, чи є в UFC підводні камені, а також дав пораду новачкам, як поводитися в організації, щоб не втратити контракт.

Реклама

— Що змінилося, коли ви стали бійцем UFC?

Просто в мене стали кращі умови, ніж у багатьох інших бійців. Коли виграєш The Ultimate Fighter, то твій перший гонорар буде більшим, ніж у бійців, які потрапляють в UFC через Dana White’s Contender Series.

Тому ця перемога в шоу дала мені перший контракт і значно більші гонорари, ніж отримують стартові бійці після Contender Series. Приблизно вдвічі більше.

— А які підводні камені ви відчули вже в UFC?

Підводні камені? Нічого. Це найкраща ліга у світі, і вона навіть краща, ніж мені здавалося. Ось що можу сказати.

— А розкажіть про цю тусовку UFC. До чого готуватися новачкам?

По-перше, тут ніякого его немає. Ти звичайний боєць, який нікому не потрібен. Якщо ти будеш думати: «Я такий крутий боєць, мені всі повинні щось», то тебе одразу поставлять на місце. Тому що хто ти такий? Мільйони бійців у світі хочуть потрапити в UFC.

Ти можеш навіть бути чемпіоном, але вони тебе можуть вигнати, якщо ти будеш качати свої права і не йти на компроміси.

Коротше, хочеш, щоб тебе любили в UFC? Показуй видовищні поєдинки, працюй на камеру і не сперечайся з організацією. Не кажи їм, що вони тобі щось винні, бо вони тобі нічого не винні. Ось і все.

Зазначимо, що 5 вересня Даниїл Донченко проведе бій проти американця Пунахеле Соріано в межах UFC Fight Night, який відбудеться у Франції.

Раніше боєць UFC з України розповів про незвичайне прохання до Дани Вайта.