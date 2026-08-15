Український боєць UFC Даниїл Донченко пригадав розмову з бабусею після тріумфу над Теодором Берггреном у Баку.

Даниїл переміг технічним нокаутом — спершу він повалив суперника хай-кіком, а потім успішно пішов на добивання.

Після поєдинку спортсмен зателефонував бабусі, яка від самого початку була проти того, щоб Даниїл професійно займався MMA.

Реклама

У розмові з журналістом NV Даниїл розповів, що сказав бабусі під час того дзвінка та чи вдалося їй зрозуміти, що це справа його життя.

«Після бою подзвонив бабусі. Я сказав їй, що можу цим заробляти непогані гроші на життя. Що я не гуляю, не бухаю, не вживаю наркотичні речовини, а це серйозний вид спорту із серйозною конкуренцією. Тому ось так, ми зідзвонилися з бабусею і поспілкувалися.

Чи зрозуміла вона мене тепер? Думаю, так, але все одно не до кінця, бо в неї поняття: як це так можна йти на бій, знаючи, що зараз тебе будуть бити, знаючи, що ти повинен бити. Якось так", — сказав Донченко.

5 вересня Донченко проведе поєдинок у Парижі проти американця Пунахеле Соріано.

У 2025 році Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter й отримав контракт з UFC.

У своїй кар'єрі українець здобув 14 перемог та зазнав двох поразок.

Раніше ми писали, що Донченко зізнався, куди спрямує гроші за ефектну перемогу в UFC.