«Полетів хейт». Боєць ММА пояснив, після чого в UFC уникають боїв українців проти росіян

21 серпня, 15:47
Даниїл Донченко (Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil)

Даниїл Донченко (Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil)

Український боєць Даниїл Донченко заявив, що готовий проводити поєдинки проти російських спортсменів в UFC.

Читайте також:
«Він відправляв у нокаут топових бійців». Донченко назвав сильні та слабкі сторони американця, з яким поб'ється в Парижі

Водночас він зазначив, що організація намагається уникати таких протистоянь, щоб не провокувати додатковий хейт на свою адресу.

Донченко навів у приклад потенційний поєдинок Ігоря Потєрі проти росіянина Шарапутдіна Магомедова. За словами українця, після оголошення в коментарях на адресу UFC полетіла хвиля критики, через що організація згодом скасувала поєдинок.

Реклама

«Якщо чесно, мені здається, що ми готові битися завжди. І з усіма.

Але сам аспект UFC такий, що вони, здається, не будуть робити подібні поєдинки, щоб не розпалювати ситуацію і не створювати зайвого хейту навколо організації.

Не знаю, як це правильно пояснити. Ось нещодавно мав бути бій Потєрі проти Шари Буллет (росіянина Шарапутдіна Магомедова), але UFC скасували цей поєдинок. Тому що в коментарях полетів хейт у бік UFC через те, що вони роблять такі бої", — сказав Донченко.

У червні цього року Даниїл Донченко переміг Теодора Берггрена на турнірі UFC Fight Night 280 у Баку.

5 вересня Донченко проведе поєдинок у Парижі проти американця Пунахеле Соріано.

У 2025 році Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter й отримав контракт з UFC.

У своїй кар'єрі українець здобув 14 перемог та зазнав двох поразок.

Раніше Донченко сказав, за що можуть вигнати з UFC.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   MMA UFC Данило Донченко

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies