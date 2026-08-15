«Працювали на заводі та в бібліотеці». Боєць UFC Донченко розповів про дитинство у французькій сім'ї

Боєць UFC народився у Коростені Житомирської області, де діяла програма Діти Чорнобиля. Саме завдяки їй Даниїл із шести до 16 років їздив до однієї з французьких родин.

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В інтерв'ю NV Донченко розповів про поїздки до Франції, статус сім'ї, у якої він гостював, та чи підтримують вони досі зв’язок.

— Після бою в Баку ви сказали, що вільно розмовляєте французькою мовою, а з шести до 16 років ви їздили до Франції. До родини?

Я із Житомирської області, з міста Коростень, у моєму дитинстві там були такі програми, за якими можна було на місяць чи два поїхати до певної сім'ї, яка не була нам родиною, та пожити там. У Францію ми їздили автобусом із різними дітьми із Житомирської області й перебували там за такою програмою.

— А як ви знайшли цю програму?

Я не знаю, мені було шість років. Ту програму взагалі знайшла мама. Плюс мої батьки не були разом, я був напівсиротою. До того ж, ми жили у Чорнобильській зоні. Тому у мене був пріоритет. Так і їздив.

— І якими загалом були ці поїздки? Подобалися вам одразу чи хотіли додому перші роки?

Ні, мені було шість років, я їхав у чужу країну, вперше, без сім'ї, не знаючи мови. Це було дуже важко і, звичайно, хотілося додому. Я цього не показував, але, звичайно, хотілося. Потім мене відправляли вдруге, втретє. Ну і вже звик, потім дуже почало подобатися. Але на початку, коли ти маленький, це дуже важко.

— Вже потім, коли підросли, якою для вас була Франція?

Для мене це вже була майже рідна країна, тому що за ці роки люди, до яких я їздив, насправді стали для мене як сім'я. Було дуже багато друзів усюди, і через це місце стало, знаєте, як другий дім на той час.

Тому що все ж залежить не від місця, а від людей, які там. А в мене якраз були близькі люди, тому це була моя друга сім'я. У мене залишилися дуже теплі спогади про цю країну.

— А зараз спілкуєтеся з цією сім'єю?

Так, так, звичайно. Підтримуємо зв’язок. Просто вже декілька років, може, два-чотири роки, там не був, але так, спілкуємося.

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— У них на той час були свої діти?

Так, були, але вже дорослі.

— А який статус у цієї родини? Де вони тоді працювали?

Це звичайна французька сімʼя, як і всі. Працювали на заводі та в офісі бібліотеки з дисками.

— Не було у вас бажання колись залишитися жити у Франції?

Ну, якщо чесно, раніше я про це думав. Але потім зрозумів, що на даному етапі моєї кар'єри мені дуже важко залишитися взагалі на будь-якому місці для постійного життя.

Тому що я завжди там, де бої, де найкращі підготовки, де мені зручніше. Тому я дуже багато подорожую.

Якщо я зараз десь зупинюся, то це може зупинити мій прогрес у спортивній кар'єрі, тому що треба багато подорожувати, багато їздити, багато зустрічатися, багато над усім працювати.

Тому поки важко сказати, де зможу жити. Але хотілося б жити в Україні, звичайно. А на зимовий період, коли в нас дуже холодно, хотілося б їхати в якісь країни Азії, де тепло і спокійно.

У червні цього року Даниїл Донченко переміг Теодора Берггрена на турнірі UFC Fight Night 280 у Баку.

5 вересня Донченко проведе поєдинок у Парижі проти американця Пунахеле Соріано.

У 2025 році Донченко став переможцем 33-го сезону The Ultimate Fighter й отримав контракт з UFC.

У своїй кар'єрі українець здобув 14 перемог та зазнав двох поразок.

Раніше ми писали, що бабуся українського бійця UFC проти його кар'єри — що він сказав їй після яскравої перемоги.