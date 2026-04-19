У ніч на неділю, 19 квітня, відбувся турнір UFC Fight Night 273 у канадському Вінніпезі.

У головній події шоу зустрілися 39-річний бразилець Гілберт Бернс (22−9) та 34-річний канадець Майк Мелотт (13−2−1). П’ятираундовий бій у напівсередній вазі (до 77,1 кг) не був титульним.

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Мелотт володів ініціативою у поєдинку й у третьому раунді відправив суперника в нокдаун. Після того як Бернс впав на канвас, представник Канади швидко пішов добивати бразильця й здобув дострокову перемогу.

Ця поразка стала п’ятою поспіль для Гілберта. Після бою він повідомив про завершення кар'єри.

«Думаю, на цьому все. У мене була чудова кар'єра. Я бився щосили і дуже хотів перемогти. Я бився з найсильнішими суперниками у світі. Думаю, це кінець. І я задоволений цим», — заявив Бернс для UFC.

Зазначимо, що Бернс виступав під егідою UFC з 2014 року.

Раніше ми писали, що травмований боєць потужним нокаутом у першому раунді переміг суперника і став чемпіоном UFC.

А бразильський боєць ударом у голову нокаутував росіянина.

Також повідомлялось, що російського бійця ММА вірменського породження Арман Царукян вигнали з літака у США.