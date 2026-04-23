«Спочатку, ми планували не пити». Боєць UFC загубив свій чемпіонський пояс через кілька годин після перемоги

А вже вранці наступного дня Ульберг скаржився в інтерв'ю журналісту Fox Sports Australia. «Я втратив пояс, брате. Я точно не знаю, де він. Спочатку, після перемоги, ми планували не пити. Але ви ж знаєте, як це буває, правда? Спочатку хтось пригощає тебе шампанським на честь свята. Потім одне веде до іншого, і ти починаєш пити шоти», — розповідав Ульберг.

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На чемпіонський бій у Маямі з Ульбергом приїхала компанія друзів. Спочатку вони пішли на вечірку в нічний клуб, а потім продовжили веселитися в когось удома.

«Усе було, як у божевільному вихорі. Сподіваюся, хтось із друзів прокинеться з моїм поясом у ліжку», — сказав Ульберг.

Карлос Ульберг із чемпіонським поясом / Фото: Sam Navarro-Images

Раніше повідомлялося, що українець Ярослав Амосов проведе бій у UFC проти бійця, який не програє з 2022 року. Нагадаємо, Амосов відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.