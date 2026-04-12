У ніч на 12 квітня на арені Kaseya Center в американському Маямі (штат Флорида) відбувся турнір UFC 327.

У головному бою за вакантний титул у напівважкій вазі зійшлися новозеландець Карлос Ульберг і чеський екс-чемпіон Їржі Прохазка.

Ульберг невдало розпочав для себе бій. Після зіткнення із суперником він травмував ногу, внаслідок чого не міг нормально пересуватися.

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Прохазка не став користуватися ситуацією і запросив суперника вступати в обміни.

Чех пішов атакувати новозеландця біля сітки, але Ульберг доніс точний лівий хук, після якого Прохазка опинився на канвасі. Карлос пішов на добивання і змусив рефері зупинити поєдинок.

Результат бою: Карлос Ульберг переміг Їржі Прохазку технічним нокаутом у першому раунді.

Травмований новозеландець став новим чемпіоном UFC.

Представник Нової Зеландії здобув десяту перемогу поспіль під егідою UFC, а ось Прохазка зазнав третьої поразки в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що українець Ярослав Амосов проведе бій у UFC проти бійця, який не програє з 2022 року. Нагадаємо, Амосов відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.

У грудні 2025-го українець провів свій перший поєдинок у UFC і завершив бій задушливим прийомом у першому раунді проти досвідченого Ніла Магні.