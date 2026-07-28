«Останній танець». Конор Макгрегор анонсував фінальний бій у кар'єрі

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор повідомив, коли планує повернутися в октагон після важкої травми та провести свій останній поєдинок.

Ірландець опублікував допис в Instagram, у якому дав зрозуміти, що його наступний виступ запланований на Міжнародний тиждень боїв UFC у 2027 році.

«Те, що мало стати побиттям покоління, тепер доведеться перезапустити. IFW 2027. Останній танець», — написав Макгрегор.

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У липні Макгрегор повернувся до змішаних єдиноборств після п’ятирічної перерви на турнірі UFC 329, однак зазнав дострокової поразки від Макса Голловея. Уже на початку бою ірландець отримав серйозне ушкодження коліна, через що рефері був змушений зупинити поєдинок.

Після бою Макгрегор підтвердив, що розірвав меніск і передню хрестоподібну зв’язку. Президент UFC Дейна Вайт заявив, що відновлення триватиме щонайменше рік.

Контракт ірландця з організацією передбачає ще один поєдинок. Сам Макгрегор раніше натякнув, що хотів би провести реванш із Голловеєм, однак на його повернення вже відреагував його інший колишній суперник — Дастін Пор'є.

Американець, який завершив кар'єру, заявив, що готовий знову вийти в октагон заради ще одного бою з Макгрегором. Пор'є вже двічі перемагав Конора й прагне зробити це втретє.

«Коли він одужає, нехай зв’яжеться зі мною. Я повернуся і ще раз його поб’ю», — сказав Пор'є.

Таким чином, останній бій Макгрегора в UFC може відбутися влітку 2027 року, а його суперником, імовірно, стане або Макс Голловей, або Дастін Пор'є.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол висміяв травму Макгрегора після його повернення.