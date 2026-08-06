Макгрегор переніс операцію після важкої травми у бою з Голловеєм і зробив заяву

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор успішно переніс операцію на коліні після важкої травми, яку отримав у реванші з Максом Голловеєм на турнірі UFC 329.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Ірландець повідомив про свій стан, зазначивши, що хірургічне втручання пройшло без ускладнень.

«Операція пройшла відмінно! Я почуваюся чудово!» — заявив Макгрегор.

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Макгрегор зазнав травми на початку бою. Виконуючи удар, Конор невдало приземлився на ногу та пошкодив коліно. Попри спробу продовжити поєдинок, він не зміг повноцінно битися, через що рефері зупинив зустріч уже на 66-й секунді першого раунду.

За інформацією ЗМІ, боєць розірвав передню хрестоподібну зв’язку (ACL). Відновлення після такої травми зазвичай триває від дев’яти до дванадцяти місяців.

Для Макгрегора це вже не перша подібна травма. У 2013 році він також пошкодив передню хрестоподібну зв’язку у першому поєдинку з Голловеєм. Тоді ірландець зміг завершити бій перемогою за одноголосним рішенням суддів, після чого переніс операцію. Також у 2021 році він Макгрегор зламав ногу в бою з Пор'є.

Попри тривале відновлення, Макгрегор уже заявив, що планує повернутися до октагону протягом року. За його словами, орієнтовною датою камбеку має стати Міжнародний тиждень боїв UFC у 2027 році.

Наразі у 38-річного ірландця залишається ще один поєдинок за чинним контрактом із UFC, який він має намір провести після завершення реабілітації.

Раніше Макгрегор натякнув на фінальний бій у кар'єрі.