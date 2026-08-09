Колишнього суперника Кличка Маріуша Ваха побили «цигани» на турнірі ММА в Польщі — відео

9 серпня, 12:08
Вах (праворуч) не зміг завершити бій (Фото: Знімок екрана)

Вах (праворуч) не зміг завершити бій (Фото: Знімок екрана)

Відомий польський боксер Маріуш Вах узяв участь у незвичному поєдинку.

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Під час шоу зі змішаних єдиноборств у польському Кошаліні 46-річного Ваха побили в поєдинку у форматі 6 проти 1, повідомляє talkSPORT. Його суперниками стала команда із шести бійців під назвою Gypsy Team («Циганська команда»). Усі вони одночасно протистояли Ваху в клітці.

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Поєдинок складався з п’ятихвилинних раундів за правилами K-1, але учасники використовували рукавички для ММА. Торік Вах брав участь у схожій сутичці проти кількох бійців ММА та зумів перемогти трьох суперників. Однак цього разу ситуація склалася зовсім інакше.

Вже в першому раунді Вах опинився під серією ударів. Двоє суперників по черзі атакували його ударами по голові та корпусу, після чого до атаки підключалися інші представники Gypsy Team. У другому та третьому раундах польський боксер опинився притиснутим до клітки та пропускав удари з різних напрямків. На його обличчі та тілі з’явилися численні сліди побиття, а згодом і відкриті розсічення.

Наприкінці третього раунду рефері втрутився та зупинив бій за кілька секунд до фінального гонга, зафіксувавши поразку Ваха.

Нагадаємо, наприкінці липня Вах провів боксерський поєдинок проти ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі, якого називають Циганським королем. Після сьомого раунду кут поляка відмовився від продовження бою.

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Вах у своєму попередньому поєдинку у березні 2026 року поступився українцю Віктору Вихристу, а ще раніше у 2012 році програвав титульний бій Володимиру Кличку.

Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Бокс MMA

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