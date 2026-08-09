Колишнього суперника Кличка Маріуша Ваха побили «цигани» на турнірі ММА в Польщі — відео

Під час шоу зі змішаних єдиноборств у польському Кошаліні 46-річного Ваха побили в поєдинку у форматі 6 проти 1, повідомляє talkSPORT. Його суперниками стала команда із шести бійців під назвою Gypsy Team («Циганська команда»). Усі вони одночасно протистояли Ваху в клітці.

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Поєдинок складався з п’ятихвилинних раундів за правилами K-1, але учасники використовували рукавички для ММА. Торік Вах брав участь у схожій сутичці проти кількох бійців ММА та зумів перемогти трьох суперників. Однак цього разу ситуація склалася зовсім інакше.

Вже в першому раунді Вах опинився під серією ударів. Двоє суперників по черзі атакували його ударами по голові та корпусу, після чого до атаки підключалися інші представники Gypsy Team. У другому та третьому раундах польський боксер опинився притиснутим до клітки та пропускав удари з різних напрямків. На його обличчі та тілі з’явилися численні сліди побиття, а згодом і відкриті розсічення.

Наприкінці третього раунду рефері втрутився та зупинив бій за кілька секунд до фінального гонга, зафіксувавши поразку Ваха.

6’8 boxer Mariusz Wach took an absolute BEATING in a 1v6 MMA match today



He just fought Tyson Fury 3 weeks ago 😳 pic.twitter.com/sESEk04mL3 — Happy Punch (@HappyPunch) August 9, 2026

Нагадаємо, наприкінці липня Вах провів боксерський поєдинок проти ексчемпіона світу Тайсона Ф’юрі, якого називають Циганським королем. Після сьомого раунду кут поляка відмовився від продовження бою.

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Вах у своєму попередньому поєдинку у березні 2026 року поступився українцю Віктору Вихристу, а ще раніше у 2012 році програвав титульний бій Володимиру Кличку.

Раніше Олександр Усик назвав переможця бою Ф’юрі та Джошуа.