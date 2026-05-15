Трагедія на озері Іссик-Куль. Боєць ММА загинув, намагаючись врятувати дівчинку, яка тонула

Боєць MMA з Киргизстану Медет Жееналієв загинув, намагаючись врятувати школярку, яка тонула в озері Іссик-Куль.

Про це пише видання Kaktus Media.

Повідомляється, що через сильні хвилі на озері дівчинка почала тонути, після чого Жееналієв разом із другом кинувся їй на допомогу.

Школярку вдалося врятувати, проте сам спортсмен не зміг вибратися з води. Медету Жееналієву було 30 років.

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Смерть спортсмена підтвердили в пресслужбі відділу поліції Іссик-Кульського району.

«Під час перевірки інформації з’ясувалося, що того дня четверо дівчат-підлітків купалися на пляжі села. Коли одна з них почала тонути, М. Ж. і його друг, які перебували поруч, кинулися в озеро рятувати її. Дівчину вдалося врятувати, але чоловік пішов під воду. Водолази Міністерства надзвичайних ситуацій виявили його тіло вранці наступного дня», — йдеться в повідомленні.

Жееналієв виступав у ММА з 2017 по 2019 рік. Він провів чотири бої, в яких здобув дві перемоги.

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