Трагедія на озері Іссик-Куль. Боєць ММА загинув, намагаючись врятувати дівчинку, яка тонула

15 травня, 19:13
Медет Жееналієв (Фото: instagram.com/24_kg)

Медет Жееналієв (Фото: instagram.com/24_kg)

Боєць MMA з Киргизстану Медет Жееналієв загинув, намагаючись врятувати школярку, яка тонула в озері Іссик-Куль.

Про це пише видання Kaktus Media.

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Повідомляється, що через сильні хвилі на озері дівчинка почала тонути, після чого Жееналієв разом із другом кинувся їй на допомогу.

Школярку вдалося врятувати, проте сам спортсмен не зміг вибратися з води. Медету Жееналієву було 30 років.

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Смерть спортсмена підтвердили в пресслужбі відділу поліції Іссик-Кульського району.

«Під час перевірки інформації з’ясувалося, що того дня четверо дівчат-підлітків купалися на пляжі села. Коли одна з них почала тонути, М. Ж. і його друг, які перебували поруч, кинулися в озеро рятувати її. Дівчину вдалося врятувати, але чоловік пішов під воду. Водолази Міністерства надзвичайних ситуацій виявили його тіло вранці наступного дня», — йдеться в повідомленні.

Жееналієв виступав у ММА з 2017 по 2019 рік. Він провів чотири бої, в яких здобув дві перемоги.

Раніше повідомлялося, що бразильського бійця ММА Рожеріо Сілву Сантоса 6 травня застрелили в місті Лукас-ду-Ріу-Верді. 36-річного Сантоса переслідували двоє озброєних чоловіків. Він намагався сховатися в невеликому продуктовому магазині, проте нападники наздогнали його і відкрили вогонь просто біля входу.

Також ми писали, що російського бійця ММА вірменського походження Армана Царукяна вигнали з літака в США.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Киргизстан MMA Змішані єдиноборства

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