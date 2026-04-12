У ніч на 12 квітня на арені Kaseya Center в американському Маямі відбувся співголовний бій турніру UFC 327.

В октагоні зійшлися колишній претендент на титул у середній вазі Пауло Коста з Бразилії та росіянин Азамат Мурзаканов. Поєдинок проходив у напівважкому дивізіоні, для бразильця був дебют у цій вазі.

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Коста був андердогом у аналітиків, проте з перших хвилин захопив ініціативу. Він завдавав ударів ногами, тримаючи росіянина на дистанції.

Потім Мурзаканов постарався захопити ініціативу і почав працювати по корпусу.

У третьому раунді стався ключовий момент поєдинку. Коста потряс Мурзаканова хайкіком у голову, а після другого хайкіка російський боєць звалився на канвас. Рефері зупинив поєдинок.

VINTAGE PAULO COSTA IS HERE LADIES AND GENTLEMEN #UFC327 pic.twitter.com/XQOmjcNGws — Shy (@hiemszn) April 12, 2026

Результат бою: Пауло Коста переміг Азамата Мурзаканова технічним нокаутом у третьому раунді.

На рахунку Кости 16 перемог і чотири поразки в змішаних єдиноборствах. Для росіянина це перша поразка в ММА за 16 перемог.

Раніше повідомлялося, що українець Ярослав Амосов проведе бій у UFC проти бійця, який не програє з 2022 року. Нагадаємо, Амосов відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.

У грудні 2025-го українець провів свій перший поєдинок у UFC і завершив бій задушливим прийомом у першому раунді проти досвідченого Ніла Магні.