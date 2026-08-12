Новий український промоушн ударних єдиноборств провів дебютний міжнародний турнір на Канарах, а 22 серпня привозить титульний вечір у Вінницю. Розбираємося, що це за проєкт і навіщо йому європейська база.

22 серпня о 16:00 на льодовій арені ТРЦ «Мегамолл» у Вінниці відбудеться другий турнір промоушну Artan Fighting Series (AFS). У карді — професійні титульні бої за пояси українського, європейського, інтерконтинентального та світового рівня; в ринг вийдуть українські та іноземні бійці.

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Для промоушну, який стартував лише цього літа, це швидкий темп. Перший турнір AFS провів 4 липня на Тенерифе — і майже одразу оголосив український етап. Такий графік ставить закономірне питання: що це за структура і звідки в неї ресурс на два майданчики в різних країнах.

Ударний профіль і санкціонування

AFS позиціонує себе як промоушн ударних єдиноборств. Основа карди — муай тай і кікбоксинг за професійними правилами; окремим напрямом промоушн розвиває MMA. Це відрізняє проєкт від більшості нових українських організацій, які здебільшого заходять на ринок через змішані єдиноборства.

Турніри AFS санкціоновані International Federation of Muaythai Associations (IFMA) та World Muaythai Council (WMC) — двома ключовими інституціями світового муай тай. Санкціонування — не формальність: воно означає, що пояси, розіграні на подіях промоушну, визнаються за межами локального ринку і враховуються в міжнародних рейтингах, а медичні протоколи, вагові процедури та суддівський корпус працюють за міжнародним регламентом. Для менеджменту іноземних бійців це зазвичай перше питання в переговорах — і без санкціонування розмова далі не йде.

Промоушн створено за участі ветеранів підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки Міноборони. Звідси назва проєкту.

Тенерифе, 4 липня

Дебютний турнір AFS провів на Канарських островах. На карді виступили відомі українські бійці, зокрема, Віктор Торкотюк, Ігор Любченко, Василь Сорокін та Дмитро Гриценко.

Для нового промоушну значення першої події вимірюється не касою, а тим, чи вдалося пройти повний цикл: матчмейкінг із залученням іноземних атлетів, санкціонування, продакшн, робота з локальним майданчиком та іспанськими підрядниками. Пройдений цикл означає, що наступні події можна масштабувати, а не збирати щоразу з нуля.

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Навіщо українському промоушну європейська база

AFS від старту побудований із двома операційними центрами — в Україні та на Тенерифе. Українська база забезпечує ростер, тренерські штаби й аудиторію, європейська відповідає за міжнародні події та роботу із закордонними партнерами.

У промоушні наводять три причини такої конструкції.

Доступ до бійців. Атлет міжнародного рівня та його менеджмент оцінюють не лише гонорар, а й логістику, страхування, візові питання та безпеку. Європейський майданчик знімає більшість цих заперечень і дозволяє ставити в карду суперників, яких складно привезти в Україну на прийнятних умовах.

Незалежність календаря. Промоушн, чий річний графік цілком прив’язаний до однієї воєнної юрисдикції, не може гарантувати дату ані бродкастеру, ані спонсору. Дві бази означають, що подія відбудеться — питання лише в тому, де саме.

Контент на експорт. Стратегічна мета AFS — виробництво телевізійного продукту, який можна продавати міжнародним бродкастерам і стримінговим платформам. Такий продукт має відповідати вимогам покупця за якістю картинки, регулярністю виходу та впізнаваністю учасників, і європейська виробнича база тут є частиною виробничого ланцюга, а не іміджевою деталлю.

Що кажуть засновники

Засновники промоушну пояснюють логіку проєкту так:

«Ми створили AFS через любов до ударних видів бойових мистецтв. Всі ми вихідці з муай-тай з досвідом проведення турнірів різного рівня. Наша мета — об'єднати українських та світових бійців й створити медіа-продукт найвищого рівня. У нас є все для цього: контакти по світу, власний медіа-продакшн, ефективна співпраця з міжнародними федераціями. Запрошуємо всіх на наші події».

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Трансляції: MEGOGO і Суспільне

Дистрибуцію AFS будує на двох каналах. MEGOGO виступає стримінговим партнером і дає платформу та профільну спортивну аудиторію. Суспільне ТБ забезпечує ефірне охоплення на національному рівні, виводячи події за межі нішевої аудиторії єдиноборств.

Комбінація стримінгу та суспільного мовника дає промоушну вимірюване охоплення для переговорів зі спонсорами і підтверджений трек-рекорд трансляцій — аргумент, без якого розмова з міжнародними покупцями прав зазвичай не починається.

Плани: Амстердам, європейські столиці, Київ, Львів

Наступний крок промоушну — вихід у європейські столиці. Першим у планах Амстердам: місто з найглибшою в Європі традицією професійного кікбоксингу й муай тай і сформованою платоспроможною аудиторією єдиноборств. Далі — інші європейські столиці.

Паралельно AFS планує розширювати українську географію: у списку Київ і Львів. Орієнтир промоушну — щонайменше чотири великі турніри на рік із чергуванням українських та європейських майданчиків.

Промоушн також формує пул партнерів на сезон 2026 і веде перемовини з українськими та іспанськими компаніями.

Власний рейтинг бійців

Окремим напрямом розвитку в AFS називають створення власного рейтингу (ренкінгу) бійців. За описом промоушну, задум ближчий до незалежної ліги, ніж до внутрішнього рейтингу одного турнірного оператора: ренкінгу має охоплювати провідних атлетів ударних дисциплін незалежно від того, під чиїм промоушном чи федерацією вони виступають, а формувати його мають авторитетні фахівці з різних країн — тренери, матчмейкери та функціонери, які працюють у муай тай і кікбоксингу не перший десяток років.

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Розрахунок тут суто практичний. Рейтинг відповідає на питання, яке в ударних єдиноборствах залишається найболючішим: чому за пояс б’ються саме ці двоє. Він перетворює окремі вечори на сезон із логікою — з претендентами, обов’язковими захистами й зрозумілою для глядача траєкторією бійця. Для бродкастера це різниця між купівлею однієї події та купівлею серії, у якої є сюжет; для самих атлетів — прозорий шлях до титульного бою замість перемовин у ручному режимі.

Водночас рейтинг працює рівно настільки, наскільки йому довіряють. У світовому муай тай уже є таблиці федерацій і промоушнів, і новому гравцю доведеться доводити, що його рейтинг не інструмент просування власного ростера. Вирішальними тут будуть дві речі — склад експертної комісії та публічність критеріїв оцінювання. Саме на міжнародний склад спеціалістів у AFS і роблять ставку.

Турнір AFS у Вінниці — 22 серпня, 16:00, льодова арена ТРЦ «Мегамолл». Контакти для медіа та партнерів — на сайті afspromotion.com або в соціальних мережах промоушну.