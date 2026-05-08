Страта в продуктовому магазині. Колишнього бійця MMA застрелили в Бразилії

36-річного Сантоса переслідували двоє озброєних чоловіків. Він намагався сховатися в невеликому продуктовому магазині, проте нападники наздогнали його і відкрили вогонь просто біля входу, повідомляє The Sun.

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За інформацією місцевої поліції, злочинці щонайменше тричі вистрілили у Сантоса з близької відстані, після чого втекли з місця злочину. Медики та правоохоронці прибули за викликом, але боєць уже був мертвий.

Місцеві ЗМІ назвали вбивство «стратою». Наразі підозрюваних не затримали.

Сантос народився у місті Алмейрім в амазонському штаті Пара. Він провів вісім боїв у ММА, усі програв. Востаннє виходив в октагон у березні 2018 року.

У Бразилії Сантос був відомий за прізвиськом Cachorro Louco — Скажене цуценя.

Раніше повідомлялося, що українець Ярослав Амосов проведе бій у UFC проти бійця, який не програє з 2022 року. Амосов відомий виступами в промоушені Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.

Також ми писали, що російського бійця ММА вірменського походження Армана Царукяна вигнали з літака у США.