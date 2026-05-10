Американець вдруге став чемпіоном UFC, здолавши до того непереможеного друга Кадирова — відео
Шон Стрікленд переміг Хамзата Чімаєва (Фото: John Jones-Imagn Images)
У ніч на 10 травня відбулося шоу UFC 328 у Ньюарку, де головною подією якого став титульний бій у середній вазі між Шоном Стріклендом і Хамзатом Чимаєвим.
У першому раунді Чимаєв підтвердив статус явного фаворита, адже оформив тейкдаун і не дозволяв суперникові піднятися аж до самої перерви. Провести задушливий прийом у Чамаєва не вийшло.
У середині поєдинку Шон не дозволяв Хамзату атакувати, бій проходив у стійці. В одному з моментів Чімаєв розбив Стрікленду ніс.
Протистояння в стійці тривало. Наприкінці четвертого раунду Чимаєв провів успішний тейкдаун, але Шон відзахистився.
На старті п’ятого раунду Хамзат зробив успішний перевід, але американцеві вдалося повернутися на ноги. У стійці Стрікленд перебивав опонента.
Перемогу роздільним рішенням суддів здобув американець — 48:47, 47:48, 48:47. Стрікленд повернув чемпіонський титул.
Стрікленд володів поясом у 2023 році, коли переміг Ісраеля Адесанью. Чімаєв став чемпіоном у 2025 році, коли переміг Дрікуса дю Плессі.
Шон здобув 31 перемогу за семи поразок. На рахунку Чимаєва 15 перемог і перша поразка в кар'єрі.
Чимаєв народився в Чечні, а в 19-річному віці переїхав до Швеції. У 2023 році стало відомо, що він представлятиме ОАЕ. Він є другом кремлівської маріонетки Рамзана Кадирова.
Повідомлялося, що українець Ярослав Амосов задушливим прийомом здобув другу перемогу в UFC.