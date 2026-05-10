У ніч на 10 травня відбулося шоу UFC 328 у Ньюарку, де головною подією якого став титульний бій у середній вазі між Шоном Стріклендом і Хамзатом Чимаєвим.

У першому раунді Чимаєв підтвердив статус явного фаворита, адже оформив тейкдаун і не дозволяв суперникові піднятися аж до самої перерви. Провести задушливий прийом у Чамаєва не вийшло.

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У середині поєдинку Шон не дозволяв Хамзату атакувати, бій проходив у стійці. В одному з моментів Чімаєв розбив Стрікленду ніс.

Протистояння в стійці тривало. Наприкінці четвертого раунду Чимаєв провів успішний тейкдаун, але Шон відзахистився.

На старті п’ятого раунду Хамзат зробив успішний перевід, але американцеві вдалося повернутися на ноги. У стійці Стрікленд перебивав опонента.

Перемогу роздільним рішенням суддів здобув американець — 48:47, 47:48, 48:47. Стрікленд повернув чемпіонський титул.

Стрікленд володів поясом у 2023 році, коли переміг Ісраеля Адесанью. Чімаєв став чемпіоном у 2025 році, коли переміг Дрікуса дю Плессі.

Шон здобув 31 перемогу за семи поразок. На рахунку Чимаєва 15 перемог і перша поразка в кар'єрі.

Чимаєв народився в Чечні, а в 19-річному віці переїхав до Швеції. У 2023 році стало відомо, що він представлятиме ОАЕ. Він є другом кремлівської маріонетки Рамзана Кадирова.

Повідомлялося, що українець Ярослав Амосов задушливим прийомом здобув другу перемогу в UFC.