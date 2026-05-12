У ніч на 10 травня український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов переміг іспанця Хоеля Альвареса на турнірі UFC 328 у Ньюарку.

Амосов у другому раунді провів задушливий прийом, у результаті якого здобув перемогу. Виступ 32-річного Ярослава було визнано одним із двох найкращих перформансів вечора.

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Після поєдинку Амосов показав травму, яку отримав у тренувальному таборі, готуючись до протистояння з іспанцем. За словами українця, за два тижні до бою в нього над оком з’явилася величезна гематома через випадковий удар.

«Ідеального табору не буває. Щоразу в таборі в мене щось одне має статися: маленьке розсічення, маленька травма. Це мене не зупиняє, але говорить про те, що треба трошки скоригувати день і відпочити», — розповів Амосов.

Нагадаємо, Амосов дебютував у UFC у грудні 2025 року, коли достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді. На рахунку українця 30 перемог у ММА і одна поразка.

Ярослав відомий виступами в промоушені Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.

Повідомлялося, що Амосов отримав солідний грошовий бонус за перемогу в UFC.