«Ставте на нього». Зірка UFC вважає Амосова головним претендентом на чемпіонський титул

10 травня, 10:38
Ярослав Амосов переміг Хоеля Альвареса (Фото: John Jones-Imagn Images)

Ярослав Амосов переміг Хоеля Альвареса (Фото: John Jones-Imagn Images)

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Дастін Пор'є високо оцінив перспективи українського бійця в напівсередній вазі Ярослава Амосова.

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Американець вважає, що представник України стане чемпіоном напівсередньої ваги.

«Якщо десь є ставки на майбутнього чемпіона напівсередньої ваги, а ви знайдете коефіцієнт на Амосова — ставте. Він стане чемпіоном світу.

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За своїми навичками в боротьбі він найближчий до Хабіба з усіх, з ким мені доводилося стикатися. Це найближчий рівень до Хабіба, який я коли-небудь відчував", — наводить слова Пор'є портал Heavy.

У ніч на 10 травня відбувся поєдинок між Ярославом Амосовим і Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328 у Ньюарку. Український боєць задушливим прийомом у другому раунді переміг суперника.

Нагадаємо, Амосов дебютував у UFC у грудні 2025 року, коли достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді.

На рахунку 32-річного українця 30 перемог у ММА і одна поразка. Альварес, своєю чергою, зазнав другої поразки за останні сім років. З червня 2019-го він поступався тільки Арману Царукяну на UFC Fight Night 202.

Зазначимо, Ярослав відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Ярослав Амосов ММА UFC

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