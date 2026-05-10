«Ставте на нього». Зірка UFC вважає Амосова головним претендентом на чемпіонський титул

Американець вважає, що представник України стане чемпіоном напівсередньої ваги.

«Якщо десь є ставки на майбутнього чемпіона напівсередньої ваги, а ви знайдете коефіцієнт на Амосова — ставте. Він стане чемпіоном світу.

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За своїми навичками в боротьбі він найближчий до Хабіба з усіх, з ким мені доводилося стикатися. Це найближчий рівень до Хабіба, який я коли-небудь відчував", — наводить слова Пор'є портал Heavy.

У ніч на 10 травня відбувся поєдинок між Ярославом Амосовим і Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328 у Ньюарку. Український боєць задушливим прийомом у другому раунді переміг суперника.

Нагадаємо, Амосов дебютував у UFC у грудні 2025 року, коли достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді.

На рахунку 32-річного українця 30 перемог у ММА і одна поразка. Альварес, своєю чергою, зазнав другої поразки за останні сім років. З червня 2019-го він поступався тільки Арману Царукяну на UFC Fight Night 202.

Зазначимо, Ярослав відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.