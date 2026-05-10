Ярослав Амосов отримав солідний грошовий бонус за перемогу в UFC

10 травня, 12:24
Ярослав Амосов (Фото: ММА Орбіта)

Ярослав Амосов (Фото: ММА Орбіта)

У ніч на 10 травня Ярослав Амосов переміг іспанця Хоеля Альвареса на турнірі UFC 328 у Ньюарку.

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Український боєць у другому раунді провів задушливий прийом, у результаті якого здобув перемогу.

Виступ 32-річного Ярослава було визнано одним із двох найкращих перформансів вечора («Performance of the Night»). Про це повідомляє UFC.

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За це разом з американцем Джимом Міллером (39−19), який у бою легкої ваги здолав співвітчизника Джареда Гордона (21−9), Амосов отримав від UFC фінансовий бонус у розмірі 100 тисяч доларів.

Амосов зізнався, що не знав, що в UFC є грошові бонуси.

«Я не знав про це. Я не переживав з цього приводу, тому що думав про перемогу. Якщо дадуть 100 тисяч, це буде чудова вечірка», — наводить слова Ярослава FULL SEND MMA.

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Нагадаємо, Амосов дебютував у UFC у грудні 2025 року, коли достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді.

На рахунку 32-річного українця 30 перемог у ММА і одна поразка. Альварес, своєю чергою, зазнав другої поразки за останні сім років. З червня 2019-го він поступався тільки Арману Царукяну на UFC Fight Night 202.

Зазначимо, Ярослав відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Ярослав Амосов UFC ММА

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