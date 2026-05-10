У ніч на 10 травня відбувся поєдинок між Ярославом Амосовим і Хоелем Альваресом у рамках турніру UFC 328 у Ньюарку.

Український боєць переміг суперника задушливим прийомом у другому раунді.

Ярослав одразу після перемоги вибіг у центр октагона і почав танцювати брейк-данс. Амосов виконав кілька рухів, а потім завершив святкування позуванням на боці.

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Амосов дав коментар Джо Рогану, якому зізнався, що хоче провести поєдинок проти одного з найкращих бійців у дивізіоні.

«Це був дуже хороший бій, але я знаю, що можу рухатися ще краще. Я люблю боротьбу, але я боєць MMA — можу бити, можу боротися, можу робити все. Сучасні змішані єдиноборства — це спорт універсальних бійців.

UFC, дайте мені когось із топ-10. Можливо, це вже має сенс. Сьогодні буде великий бій — Баклі проти Бреді (Бреді переміг — прим.). Можливо, я поб’юся з переможцем", — наводить слова Ярослава UFC.

Нагадаємо, Амосов дебютував у UFC у грудні 2025 року, коли достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді.

На рахунку 32-річного українця 30 перемог у ММА і одна поразка. Альварес, своєю чергою, зазнав другої поразки за останні сім років. З червня 2019-го він поступався тільки Арману Царукяну на UFC Fight Night 202.

Зазначимо, Ярослав відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.