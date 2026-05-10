У ніч на 10 травня відбувся поєдинок між Ярославом Амосовим (30−1) і Хоелем Альваресом (23−4) у рамках турніру UFC 328 у Ньюарку.

У перші хвилини поєдинку бійці діяли обережно, не йшли в ближній бій. Потім Ярослав зблизився і перевів суперника на настил. Альварес піднявся на ноги, але Амосов контролював його біля сітки. Подібне повторювалося — українець атакував, а іспанець піднімався.

Реклама

У другому раунді Альварес і Амосов обмінялися ударами, а потім Ярослав підняв іспанця і ефектно кинув його на канвас. Українець провів задушливий прийом «трикутник», внаслідок якого суперник здався.

Результат бою: Ярослав Амосов переміг Хоеля Альвареса задушливим прийомом у другому раунді.

Нагадаємо, Амосов дебютував у UFC у грудні 2025 року, коли достроково переміг американця Ніла Магні задушливим прийомом уже в першому раунді.

На рахунку 32-річного українця 30 перемог у ММА і одна поразка. Альварес, у свою чергу, зазнав другої поразки за останні сім років. З червня 2019-го він поступався тільки Арману Царукяну на UFC Fight Night 202.

Відзначимо, Ярослав відомий виступами в промоції Bellator. Там він тривалий час був чемпіоном. У 2023 році українець зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого оголосив про паузу в кар'єрі. Згодом боєць прийняв рішення піти з Bellator.