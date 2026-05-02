Олімпійський чемпіон Жан Беленюк дебютує в MMA — оголошено дату першого поєдинку

2 травня, 13:47
Жан Беленюк (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Жан Беленюк (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк дебютує у змішаних єдиноборствах.

35-річний спортсмен виступить у рамках шоу нової ліги Arena, повідомляє пресслужба організації.

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Бійцівський вечір за участю Беленюка відбудеться 11 липня в київському Палаці спорту. Поки невідомо, хто стане суперником Жана. Дебютний поєдинок у MMA в рамках цього ж івенту проведе інший борець греко-римського стилю, срібний призер двох Олімпіад Парвіз Насібов.

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Нагадаємо, Беленюк оголосив про завершення кар'єри в греко-римській боротьбі після Олімпійських ігор 2024 року. Утім, нещодавно спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік.

Жан Беленюк — чемпіон Олімпіади 2020 року, срібний призер Ріо-2016 і бронзовий призер Парижа-2024. Перший в історії України борець, який виграв три медалі на Олімпійських іграх. Багаторазовий чемпіон світу та Європи.

У 2019 році Беленюк був обраний народним депутатом України від партії Слуга народу.

Раніше борець емоційно відреагував на рішення української чемпіонки взяти паспорт РФ.

Повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа зробив зворушливий подарунок мамі Беленюка.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Жан Беленюк ММА Змішані єдиноборства Парвіз Насібов

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