«Пропозицію отримав, готуємось»: Беленюк проведе другий поєдинок у ММА після яскравого дебюту

Беленюк переміг у дебютному бою в ММА (Фото: Instagram/arena.championship)

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк повідомив про свій наступний виступ у змішаних єдиноборствах (ММА).

Про майбутній поєдинок спортсмен розповів у своєму Instagram, однак поки не розкрив усіх деталей бою та не назвав ім'я суперника.

Спортсмен повідомив, що вже розпочав підготовку до другого поєдинку в ММА.

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«Сьогодні отримав пропозицію наступного бою. Готуємось!», — написав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк переможно дебютував у ММА, змусивши суперника здатися на четвертій хвилині першого раунду.

З першої ж спроби українець перевів поєдинок у партер, після чого почав завдавати точних ударів. Ізраїльський боєць намагався витримати натиск Беленюка, однак після численних влучань його обличчя було в крові.

На четвертій хвилині першого раунду команда Гозалі була змушена зупинити бій, викинувши рушник. Таким чином Беленюк здобув переконливу перемогу над досвідченим суперником у своєму дебютному поєдинку в ММА.

Жан Беленюк — олімпійський чемпіон 2020 року, срібний (2016) та бронзовий (2024) призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу (2015, 2019) та триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2019).

Раніше Беленюк прокоментував свій гучний дебют у ММА, а також заявив, що мріє провести бій в октагоні проти українського бійця UFC Ярослава Амосова.