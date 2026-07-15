«Коли відповідатиму його рівню»: Беленюк назвав українця з UFC, проти якого мріє вийти в октагон

Жан Беленюк заявив, що мріє провести бій в октагоні проти українського бійця UFC Ярослава Амосова.

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, який нещодавно успішно дебютував у ММА, зазначив, що хотів би в майбутньому зустрітися з Амосовим, коли його рівень відповідатиме рівню зіркового українського бійця.

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«Я вже казав, що хотів би колись вийти в октагон проти Ярослава Амосова — тоді, коли мій рівень відповідатиме його рівню», — заявив Беленюк в інтерв'ю Sport-express.ua.

Зазначимо, Беленюк є олімпійським чемпіоном 2020 року, срібним призером Олімпіади-2016 та бронзовим призером Ігор-2024, дворазовим чемпіоном світу та триразовим чемпіоном Європи з греко-римської боротьби. Також він має звання заслуженого майстра спорту України та є народним депутатом.

Ярослав Амосов — перший в історії України чемпіон престижної ліги Bellator у напівсередній вазі, чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо та один із найтехнічніших греплерів світу. Його професійний рекорд у ММА — 30 перемог та 1 поразка.

Після успішних виступів у Bellator Амосов перейшов до UFC, де здобув дві поспіль дострокові перемоги задушливими прийомами над Нілом Магні та Хоелем Альваресом.

Раніше Беленюк прокоментував гучний дебют у ММА.

Він також поділився думкою щодо можливого відновлення кар'єри Володимира Кличка (64−5, 53 КО).

Також він назвав головну проблему Усика (25−0, 16 КО) в бою з Верховеном (1−1, 1 КО в боксі).