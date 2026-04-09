Людей із Росії не обслуговують: фігуристці відмовилися продати прикраси в Мілані під час Олімпіади

Повертаючись до Москви, спортсменка спробувала купити прикраси, але її відмовилися обслуговувати в дорогих бутиках.

«У мене залишився невеликий осад після відвідування магазинів в аеропорту. Я хотіла собі купити сережки і каблучку. І тут продавець просить паспорт. Бачить російський і каже: «Людям із Росії ми не можемо продавати товари».

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А в нас є товариш із Грузії, з яким ми летіли з Олімпіади. Думаю: зараз його приведу, купимо. Дістає він паспорт, потім посадковий. Йому кажуть: «Ви летите в Москву, вам ми теж не можемо продати», — цитують Петросян російські ЗМІ.

Раніше спортсмени з Росії, які на Олімпіаді виступали в нейтральному статусі, скаржилися, що їм не подарували смартфони, які отримали всі учасники Ігор-2026.

Зимові Олімпійські ігри відбулися в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого. Збірна Норвегії встановила новий рекорд за кількістю перемог на одній зимовій Олімпіаді - 18 золотих медалей. Найтитулованішим спортсменом Олімпіади-2026 став норвезький лижник Йоганнес Клебо, який завоював шість золотих медалей.