У Латвії презентували нову серію поштових марок XXV Зимові Олімпійські ігри, частина якої присвячена українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу.

Про це повідомляє Jauns.lv.

Випуск підготувала Latvijas Pasts у співпраці з відомим вуличним художником Kiwie.

Гераскевича дискваліфікували з Олімпіади ще до старту змагань через шолом із зображенням тренерів та атлетів, які стали жертвами війни Росії. Його підтримали латвійські санкарі Робертс Плуме та Крістерс Апарйодс.

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Дизайн марок створювали самі олімпійці під час творчих сесій із Kiwie. Одна з них відбулася у Києві за участю Гераскевича та графіті‑асоціації Tonko Sport. Центральним мотивом українського блоку стали квіти, що символізують єдність народу.

Фото: Jauns.lv

«Латвія повернулася із зимових Олімпійських ігор із двома медалями. Ми пишаємося як успіхом наших спортсменів, так і їхньою солідарністю з українським скелетоністом, чий олімпійський досвід був призупинений після тренувальних забігів», — Голова правління Latvijas Pasts Гіртс Рудзітіс.

Раніше повідомлялося, що Гераскевич подарував актору Бену Стіллеру вишиванку під час особистої зустрічі.

Також Гераскевич засудив одного з найкращих бійців в історії Джона Джонса через співпрацю з РФ.

Крім цього, Гераскевич розкритикував Стеллу Захарову після втечі українського тренера до Білорусі.