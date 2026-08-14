5-річний нігерієць дебютував на національному турнірі з настільного тенісу: він програв усі матчі - відео

14 серпня, 12:27
Айоміде Омотосо зіграв проти старших суперників (Фото: Punch Newspapers)

Айоміде Омотосо зіграв проти старших суперників (Фото: Punch Newspapers)

П'ятирічний Айоміде Омотосо дебютував на національному рівні з настільного тенісу, ставши наймолодшим учасником турніру U-15 у Лагосі.

Читайте також:
Новий рейтинг WTA: Світоліна та Костюк зберегли позиції, Ястремська залишила топ-100

Про це повідомляє Punch Newspapers.

Омотосо виступав проти суперників, які на кілька років старші за нього.

https://www.youtube.com/watch?v=08X5S8dB_Yg

Юний спортсмен програв усі свої матчі, але дебют залишив у нього позитивні враження.

Реклама

Айоміде заявив, що любить настільний теніс і планує продовжувати тренування.

«Я дуже радий грати, тому що люблю настільний теніс. Мій тато навчив мене цієї гри. Мої суперники набагато кращі за мене, але я сподіваюся продовжувати тренуватися, щоб наступного разу грати краще», — сказав Омотосо.

Батько юного спортсмена — Гбенга Омотосо, комісар з питань інформації та стратегії штату Лагос.

Турнір організувала Efunkoya Sports Foundation спільно з Федерацією настільного тенісу Нігерії. Цього року він зібрав понад 130 учасників — 82 хлопців та 54 дівчат.

Змагання проводять на честь покійного Адегбойеги Ефункойї — колишнього президента Федерації настільного тенісу Нігерії та відомого спортивного функціонера, який виступав за поєднання спорту й освіти.

Його старший син Сегун Адегбойега наголосив, що турнір допомагає зберігати спадщину батька та водночас відкриває можливості для пошуку нових спортивних талантів.

«Я дуже пишаюся і задоволений тим, що бачу. Мій батько був пристрасним спортивним функціонером, який наполягав, що гравці повинні поєднувати спорт з освітою. Завдяки таким турнірам ми можемо знаходити таланти, які не лише прославлять Нігерію, а й виростуть корисними членами суспільства», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що робот від Sony AI обіграв топових гравців у настільний теніс.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Нігерія Настольний тенніс

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies