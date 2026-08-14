5-річний нігерієць дебютував на національному турнірі з настільного тенісу: він програв усі матчі - відео

П'ятирічний Айоміде Омотосо дебютував на національному рівні з настільного тенісу, ставши наймолодшим учасником турніру U-15 у Лагосі.

Про це повідомляє Punch Newspapers.

Омотосо виступав проти суперників, які на кілька років старші за нього.

Юний спортсмен програв усі свої матчі, але дебют залишив у нього позитивні враження.

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Айоміде заявив, що любить настільний теніс і планує продовжувати тренування.

«Я дуже радий грати, тому що люблю настільний теніс. Мій тато навчив мене цієї гри. Мої суперники набагато кращі за мене, але я сподіваюся продовжувати тренуватися, щоб наступного разу грати краще», — сказав Омотосо.

Батько юного спортсмена — Гбенга Омотосо, комісар з питань інформації та стратегії штату Лагос.

Турнір організувала Efunkoya Sports Foundation спільно з Федерацією настільного тенісу Нігерії. Цього року він зібрав понад 130 учасників — 82 хлопців та 54 дівчат.

Змагання проводять на честь покійного Адегбойеги Ефункойї — колишнього президента Федерації настільного тенісу Нігерії та відомого спортивного функціонера, який виступав за поєднання спорту й освіти.

Його старший син Сегун Адегбойега наголосив, що турнір допомагає зберігати спадщину батька та водночас відкриває можливості для пошуку нових спортивних талантів.

«Я дуже пишаюся і задоволений тим, що бачу. Мій батько був пристрасним спортивним функціонером, який наполягав, що гравці повинні поєднувати спорт з освітою. Завдяки таким турнірам ми можемо знаходити таланти, які не лише прославлять Нігерію, а й виростуть корисними членами суспільства», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що робот від Sony AI обіграв топових гравців у настільний теніс.