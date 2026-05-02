Ампутували обидві ноги після страшної аварії. Помер колишній гонщик Формули-1 і чемпіон Паралімпійських ігор

Італійський спортсмен мирно пішов із життя 1 травня, перебуваючи поруч із близькими, повідомляє BBC Sport із посиланням на сім'ю Дзанарді.

Італієць виступав у Формулі-1 на початку 1990-х років, представляв команди Джордан, Мінарді і Лотус. Згодом перейшов до американської серії CART, де став чемпіоном у 1997 та 1998 роках. У 1999-му провів ще один сезон у Ф-1 у складі Вільямса.

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Під час етапу серії CART у 2001 році Дзанарді потрапив у серйозну аварію на трасі в Німеччині, після якої йому ампутували обидві ноги. Попри це, він зумів повернутися у спорт і розпочав кар'єру в хендбайкінгу.

Дзанарді здобув чотири золоті медалі на Паралімпійських іграх — дві у Лондоні-2012 та ще дві у Ріо-2016, також виграв два паралімпійських срібла. Крім того, італієць 12 разів ставав чемпіоном світу та переміг у паравелогонці в межах марафону Нью-Йорка у 2011 році.

У 2020 році спортсмен зазнав важкої черепно-мозкової травми під час дорожньої гонки в Тоскані, коли його хендбайк зіткнувся з вантажівкою.

Раніше повідомлялося, що олімпійський призер зі Словенії ледь не загинув на дорозі. Стрибун із трампліну Роберт Краньєц потрапив у серйозну аварію під час велотренування.