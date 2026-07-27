Вибила лідерку світового рейтингу: Полозюк здобула першу в історії України медаль чемпіонату світу в жіночій рапірі

Українська фехтувальниця Аліна Полозюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування, який проходить у Гонконзі.

Ця нагорода стала першою в історії України медаллю чемпіонату світу в жіночій рапірі, повідомила Національна федерація фехтування України.

Аліна Полозюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з фехтування / Фото: Національна федерація фехтування України

На шляху до півфіналу 24-річна спортсменка з Миколаєва провела драматичний поєдинок за вихід до чвертьфіналу проти віцечемпіонки світу серед юніорок у складі збірної Молдови Аделін Сенік. Українка вела з перевагою у шість уколів, однак переможницю вдалося визначити лише у пріоритеті — Полозюк здобула перемогу з рахунком 10:9.

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У чвертьфіналі українська рапіристка сенсаційно перемогла лідерку світового рейтингу, триразову чемпіонку світу та семиразову чемпіонку Європи Мартіну Батіні — 15:9.

У півфіналі Полозюк поступилася іншій титулованій представниці Італії, 38-річній Аріанні Ерріго — 7:15, здобувши бронзову нагороду.

Для Полозюк це був четвертий у кар'єрі чемпіонат світу. У 2023 році вона стала першою українською рапіристкою, яка піднялася на п'єдестал Гран-прі.

Також у її активі є низка командних нагород, зокрема бронза останнього чемпіонату Європи, дві медалі Кубка світу, одна медаль юніорського чемпіонату світу, дві нагороди кадетсько-юніорського чемпіонату Європи та три медалі чемпіонату Європи U-23.

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