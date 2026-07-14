«Це було непросто прийняти»: призерка Олімпійських ігор Терлюга перенесла першу в житті операцію — відео

14 липня, 17:49
Анжеліка Терлюга (Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Анжеліка Терлюга (Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

Зіркова українська каратистка Анжеліка Терлюга повідомила, що хірургічного втручання не вдалося уникнути.

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34-річна спортсменка вперше в житті перенесла операцію на нозі й розпочала процес відновлення.

«Довго не могла зібратися з думками, щоб усвідомити все, що зі мною сталося. За всю мою спортивну кар'єру я пройшла через безліч травм, падінь, болю та випробувань. Але ніколи не думала, що саме цього разу спортивна травма приведе мене до моєї першої операції.

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Попереду багато роботи та терпіння… Чесно кажучи, це було непросто прийняти. Але я знаю: у кожного чемпіона є свій шлях. І цей етап — теж частина мого шляху. Я приймаю цю реальність і починаю новий розділ свого життя — відновлення", — написала Терлюга, показавши, як намагається пересуватися після операції.

Анжеліка Терлюга — срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року у ваговій категорії 55 кг, чемпіонка Всесвітніх ігор та Європи, бронзова призерка чемпіонатів світу 2023 і 2025 років.

У травні цього року Терлюга розповідала, що травмувала коліно перед чемпіонатом Європи. Попри це, українка виступила на континентальній першості, де зазнала поразки у поєдинку за бронзу.

Раніше повідомлялося, що Таїсія Онофрійчук виграла Кубок світу-2026 у вправах з обручем.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Анжеліка Терлюга Карате Операція Травма

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