«Істерично плакала»: Соболенко цинічно поскаржилася на українських тренерів, але промовчала про Лукашенка

Представниця Білорусі в інтерв'ю Time розповіла про своє спілкування з українськими тренерами після початку повномасштабного вторгнення.

«Деякі українські тренери казали мені дуже образливі речі.

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Я не хочу їх повторювати. Це було настільки жахливо. Це засіло в мене в голові, і я починала істерично плакати.

Соболенко заявила, що виступає проти війни в Україні.

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«Ніхто не підтримує війну. Це й так очевидно».

Варто зазначити, що Соболенко на пряме запитання про те, чи підтримує вона самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, відповіла: «Я не хочу про це говорити».

Нагадаємо, що у 2020 році Соболенко підписала листа на підтримку диктатора Олександра Лукашенка під час протестів у Білорусі.

Варто додати, що після початку повномасштабного вторгнення Соболенко уникала прямих відповідей на запитання про війну й не засуджувала прямо дії своєї країни чи РФ; вона казала, що не хоче коментувати політику. У 2023 році білоруська тенісистка заявила: «Я не підтримую війну, а отже, не підтримую Лукашенка саме зараз».

Свій останній турнір Соболенко виграла ще в березні, коли обіграла у фіналі WTA 1000 у Маямі Корі Ґауфф — 6:2, 4:6, 6:3.

Повідомлялося, що Соболенко зробила цинічну заяву про «однаковість» українців і білорусів.