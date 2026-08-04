«Навмисно калічать невинних людей». Меркушина відреагувала на атаку російського дрона на продавця в Херсоні

Українська біатлоністка Олександра Меркушина прокоментувала відео, на якому російський FPV-дрон атакував чоловіка , що торгував на ринку в Херсоні.

Меркушина опублікувала допис на своїй сторінці в Instagram, у якому звернулася до своїх колег-спортсменів.

«Моїм колегам-спортсменам, які постійно кажуть мені, що «цивільні не винні» і що «спорт має залишатися поза політикою», що ви думаєте з цього приводу? Цей чоловік раніше просто торгував фруктами на ринку?

Реклама

Просто нагадування: людина, яка керує цим дроном, — російський солдат. Він не народився солдатом — колись він теж був цивільною особою. Як і російські спортсмени, він був звичайною людиною, перш ніж вирішив стати частиною армії, яка тепер навмисно калічить невинних людей.

Люди роблять вибір. І вдавати, ніби спорт існує у вакуумі, тоді як Росія використовує кожну сферу суспільства, включаючи спорт, для пропаганди, означає ігнорувати реальність", — написала Меркушина.

Фото: instagram.com/merkushyna.olks

Читайте також: НОК України звернувся до Спортивного арбітражного суду через поновлення в правах Олімпійського комітету Росії

52-річного чоловіка, який постраждав внаслідок атаки дрона, доставили до лікарні. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію.

У поліції зазначили, що вживають заходів для належного документування чергового військового злочину, скоєного армією країни-агресора.

Раніше повідомлялося, що колишня біатлоністка збірної України Журавок переїхала до Росії та працює тренером у клубі, пов’язаному з армією.