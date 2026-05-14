«Це просто жах». Харлан відреагувала на ракетний обстріл Києва

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на ракетний удар по Києву .

35-річна українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram опублікувала stories. Харлан додала фото пошкодженого київського будинку після комбінованої атаки РФ на столицю України в ніч на 14 травня.

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«Це просто жах…», — написала Харлан.

Фото: instagram.com/olgakharlan

Вночі та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістичними, крилатими ракетами, а також шахедами.

Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення, бізнес-центр, автосалон, гаражі та автомобілі в Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах.

У Дарницькому районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами є люди.

У ДСНС повідомляли, що є дані про щонайменше 20 зниклих безвісти. Кількість загиблих після російської атаки зросла до 12.

У Київській області семеро поранених, зокрема трирічна дитина. Пошкоджено багатоповерхові, приватні будинки та підприємства в шести районах.

Ударів РФ також зазнали Харків, Запоріжжя, Кременчук та Одеська область.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі РФ запустила по Україні 56 балістичних, аеробалістичних і крилатих ракет та 675 БпЛА. Основною метою став Київ. ППО знешкодила 652 дрони і 41 ракету.

Раніше повідомлялося, що український хокеїст і флорболіст загинув унаслідок російського обстрілу Києва.