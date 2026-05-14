«Це просто жах». Харлан відреагувала на ракетний обстріл Києва
Ольга Харлан (Фото: Маша Єфросиніна/YouTube)
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на ракетний удар по Києву.
35-річна українська спортсменка на своїй сторінці в Instagram опублікувала stories. Харлан додала фото пошкодженого київського будинку після комбінованої атаки РФ на столицю України в ніч на 14 травня.
«Це просто жах…», — написала Харлан.
Вночі та вранці 14 травня Росія масовано атакувала Київ балістичними, крилатими ракетами, а також шахедами.
Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення, бізнес-центр, автосалон, гаражі та автомобілі в Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах.
У Дарницькому районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами є люди.
У ДСНС повідомляли, що є дані про щонайменше 20 зниклих безвісти. Кількість загиблих після російської атаки зросла до 12.
У Київській області семеро поранених, зокрема трирічна дитина. Пошкоджено багатоповерхові, приватні будинки та підприємства в шести районах.
Ударів РФ також зазнали Харків, Запоріжжя, Кременчук та Одеська область.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі РФ запустила по Україні 56 балістичних, аеробалістичних і крилатих ракет та 675 БпЛА. Основною метою став Київ. ППО знешкодила 652 дрони і 41 ракету.
Раніше повідомлялося, що український хокеїст і флорболіст загинув унаслідок російського обстрілу Києва.