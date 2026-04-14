«Усе скінчено». Переможниця етапу Кубка світу з біатлону оголосила про завершення кар'єри у 27 років

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Про своє рішення Скоган повідомила в соцмережах після жіночої естафети чемпіонату Норвегії-2026, у якій її трійка посіла 11 місце.

«Це відчуття справді дивне, але водночас доволі приємне. Після 20 років занять біатлоном — із підйомами та спадами, але насамперед із гарними спогадами — я вирішила завершити свою пригоду. Дякую всім, хто був частиною моєї подорожі. Це було просто фантастично», — написала спортсменка.

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В олімпійському сезоні-2025/26 норвежка обмежилася п’ятьма стартами на Кубку IBU, а її найкращим результатом стало 13-те місце в спринті в Ленцергайді. Останню міжнародну гонку Скоган провела в січні на етапі в Арбері - посіла 31-е місце в гонці переслідування.

Як повідомляє Nordic Magazine, відтоді біатлоністка не виступала, вона повернулася тільки після завершення міжнародного сезону, вирішивши взяти участь на національній першості Норвегії.

«Я сподівалася відчути бажання нарешті повернутися. На жаль, я цього не відчула. Мені стало шкода через це. Виходити на старт не здавалося правильним рішенням. Тепер усе скінчено.

Я дуже задоволена своєю роботою особистої асистентки, бо нарешті можу допомагати іншим. Коли змагаєшся на найвищому рівні, стаєш трохи егоїстичною. Я хочу робити щось для інших, а не тільки для себе", — підсумувала Скоган.

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Протягом кар'єри Скоган здобула одну медаль в особистих перегонах на Кубку світу — бронзу на етапі в Ленцергайді у 2023 році. Також має в активі одне золото та срібло в жіночих естафетах у складі Норвегії.

Раніше повідомлялося, що 29-річна колишня норвезька лижниця загинула внаслідок сходження лавини.